Biathlon heute live: Verfolgung der Frauen und Männer im TV und Livestream sehen

Weltcupfinale im Biathlon! Mit den heutigen Verfolgungsrennen endet frühzeitig die Saison. Was Ihr alles über dieses Event wissen müsst und wo Ihr das Ganze im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Biathlon: Wo und wann finden die Verfolgungsrennen statt?

Der Biathlon-Tross hat im finnischen Kontiolahti Halt gemacht. Die heutigen Verfolgsrennen beginnen um 13.45 Uhr und um 15.45 Uhr, hierbei haben die Damen den Vorzug. Das Rennen wird allerdings ohne Zuschauer stattfinden.

Biathlon: Wieso ist heute das Weltcupfinale?

Aufgrund der Corona-Problematik hat sich der Weltverband IBU entschieden, die Single-Mixed-Staffel sowie Mixed-Staffel am Sonntag abzusagen. Das geplante Weltcup-Finale am Holmenkollen in Oslo/Norwegen (20. bis 22. März) war am bereits Donnerstag ersatzlos gestrichen worden.

"Die Botschaft, die wir nach außen senden - da bin ich nicht sicher, ob das die richtige ist", kritisierte Frauen-Disziplintrainer Florian Steirer die Austragung der Biathlon-Wettkämpfe in Kontiolahti. Das österreichische Team wird am Wochenende genauso wie unter anderem die US-Mannschaft nicht mehr am Start stehen.

Biathlon: Die Verfolgung der Damen und Herren im TV und Livestream sehen

Durch die Kooperation mit Eurosport könnt Ihr als DAZN-Kunde sämtliche Wintersportarten im Eurosport Channel verfolgen.

Neben dem Eurosport-Channel könnt Ihr die Rennen zudem noch in der ARD verfolgen. Dies geht ebenfalls per Livestream.

Biathlon heute im Liveticker verfolgen

Biathlon: Der Stand im Gesamtweltcup

Männer:

Rang Name Punkte 1 Martin Fourcade 880 2 Johannes Thingnes Bö 870 3 Quentin Fillon Maillet 814 4 Tarjei Bö 730 5 Emilien Jacquelin 680 6 Simon Desthieux 664 7 Benedikt Doll 603 8 Alexander Loginov 593 9 Johannes Dale 576 10 Vetle Sjastad Christiansen 534

Damen: