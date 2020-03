Die Biathlon-Saison hat am gestrigen Samstag ihr Ende gefunden. Warum das so ist und wann die neue Saison startet, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Martin Fourcade verkündete am Freitag sein Karriereende und verabschiedete sich standesgemäß mit einem Sieg in den Ruhestand. "Es ist sehr emotional, ich bin den Tränen sehr nah. Ich hoffe, dass mich alle als einen guten Menschen in Erinnerung behalten", sagte Fourcade in der ARD: "Ich möchte mich bei den Fans in Deutschland bedanken, es war ein Vergnügen, mit euch diesen Weg zu gehen."

Biathlon: Deshalb finden die Mixed-Staffeln heute nicht mehr statt

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat sich der Weltverband IBU entschieden, die Biathlon-Saison für beendet zu erklären. Der Weltcup im finnischen Kontiolahti fand zuerst noch mit wenigen Zuschauer, danach ohne Publikum, statt.

Die für Sonntag angesetzte Single-Mixed-Staffel sowie die Mixed-Staffel und das Weltcup-Finale am legendären Holmenkollen in Oslo sind ersatzlos gestrichen worden.

Biathlon: Wer gewann den Gesamtweltcup?

Bei den Herren machten nur zwei Punkten den Unterschied. Auch bei den Damen war es eine hauchdünne Entscheidung.

Herren:

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bö 913 2 Martin Fourcade 911 3 Quentin Fillon Maillet 843 4 Tarjei Bö 740 5 Emilien Jacquelin 726 6 Simon Desthieux 672 7 Benedikt Doll 613 8 Alexander Loginov 593 9 Johannes Dale 576 10 Vetle Sjastad Christiansen 566 11 Arnd Peiffer 540 12 Erlend Bjöntegaard 495 13 Johannes Kühn 474 14 Jakov Fak 467 15 Dmytro Pidruchnyi 466 16 Matvey Eliseev 422 17 Lukas Hofer 406 18 Philipp Horn 360 19 Fabien Claude 355 20 Julian Eberhard 327

Damen:

Rang Name Punkte 1 Dorothea Wierer 793 2 Tiril Eckhoff 786 3 Denise Herrmann 745 4 Hanna Öberg 741 5 Marte Olsbu Röiseland 597 6 Franziska Preuß 573 7 Ingrid Landmark Tandrevold 554 8 Julia Simon 551 9 Justine Braisaz 547 10 Lisa Vittozzi 528 11 Kaisa Mäkäräinen 506 12 Monika Hojnisz-Starega 500 13 Paulína Fialkova 489 14 Marketa Davidova 478 15 Anais Bescond 450 16 Vanessa Hinz 394 17 Ekaterina Yurlova-Percht 363 18 Lisa Theresa Hauser 352 19 Linn Persson 346 20 Mona Brorsson 339

Biathlon: Wann beginnt die neue Saison?

Die neue Biathlon-Saison soll am 27. November 2020 im finnischen Kontiolahti beginnen. Höhepunkt der Saison ist die Weltmeisterschaft Mitte Februar im slowenischen Pokljuka.