Single-Mixed-Staffel: Preuß und Lesser holen WM-Silber

Franziska Preuß und Erik Lesser haben bei der Biathlon-WM in Antholz in der Single-Mixed-Staffel Silber geholt. Nur Norwegen war nicht zu schlagen.

Erst nur der Ersatzmann, jetzt der Strahlemann: Erik Lesser fiel Franziska Preuß erschöpft und überglücklich in die Arme. Nach einer bärenstarken Leistung holte das Duo bei der Biathlon-WM in Antholz in der Single-Mixed-Staffel Silber. Preuß und Lesser mussten sich über 2x6 + 1,5 km nur den überragenden Norwegern geschlagen geben.

"Ich bin überglücklich, nach einer ziemlich beschissenen Saison hier zu stehen. Das gibt mir die Genugtuung. Ich habe das Vertrauen zurückgezahlt", sagte der ehemalige Weltmeister Lesser in der ARD strahlend. "Das ist voll cool, ich freue mich total", ergänzte Preuß.

Für Lesser war es der erste WM-Einsatz, nachdem er zuletzt wegen Formschwäche sogar aus dem Weltcupteam gestrichen worden war. Doch Bundestrainer Mark Kirchner vertraute dem 31-Jährigen, obwohl der nicht einmal die WM-Norm erfüllt hatte - und wurde nicht enttäuscht.

"Wir haben unsere besten und schnellsten Schützen ins Rennen geschickt. Erik hat sich zuletzt in Form gekämpft. Er hat abgeliefert. Man muss beiden einen Riesenrespekt zollen", sagte Kirchner sichtlich zufrieden.

Es war die dritte Medaille für den DSV in Antholz. Zuvor hatten Denise Herrmann in der Verfolgung und Vanessa Hinz im Einzel Silber gewonnen.

Biathlon-WM: Lesser zeigt sich am Schießstand stabil

Lesser zeigte sich am Schießstand stabil und konnte auch läuferisch überzeugen. Nur Überflieger Johannes Thingnes Bö konnte er auf der Schlussrunde nicht halten. Norwegen mit Bö und Marte Olsbu Röiseland triumphierte in 34:19,9 Minuten (0 Strafrunden + 6 Nachlader) vor Preuß und Lesser (0+5), die 17,6 Sekunden zurücklagen. Dritter wurde Frankreich (0+4/29,8 Sekunden zurück).

Preuß konnte auch in der Single-Mixed-Staffel an ihre bereits guten Leistungen in den Einzelrennen anknüpfen. Bei zwei Schießeinlagen blieb die 25-Jährige sogar fehlerfrei, zudem benötigte sie jeweils einen Nachlader. Beim letzten Wechsel übergab sie in Führung liegend an Lesser. Doch Bö war einfach zu stark.

Bei der WM-Premiere der jungen Disziplin im Vorjahr in Östersund hatte Lesser an der Seite von Denise Herrmann den vierten Platz belegt. Insgesamt war es im 13. Rennen der noch jungen Disziplin der sechste Podestplatz für ein DSV-Duo, einen Sieg gab es allerdings noch nicht.

Am Freitag ist Ruhetag in Antholz. Die Staffeln am Samstag und die Massenstartrennen am Sonntag schließen die Wettkämpfe in Südtirol ab. Mit seiner Leistung am Donnerstag dürfte Lesser auch ein Kandidat für die Männer-Staffel sein, nachdem seine Kollegen bislang gerade am Schießstand nicht überzeugen konnten.