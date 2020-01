Tournee - Neujahrsspringen in Garmisch: Geiger vor Kobayashi - Lindvik fliegt allen davon

Karl Geiger ist auch beim Neujahrsspringen der 68. Vierschanzentournee auf das Podest geflogen und darf damit weiter vom ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 18 Jahren träumen.

Wie schon drei Tage zuvor beim Heimspiel in Oberstdorf wurde der 26-Jährige in Garmisch-Partenkirchen Zweiter. Der Sieg ging überraschend an den Norweger Marius Lindvik, der im ersten Durchgang mit 143,5 Metern den Schanzenrekord des Schweizers Simon Ammann einstellte.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Oberstdorf-Sieger und Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (Japan) landete hinter Dawid Kubacki (Polen) auf Platz vier.