Biathlon-Weltcup: Schnee für Oberhof kommt aus Gelsenkirchen

Der Schnee für den Biathlon-Weltcup in Oberhof (9. bis 12. Januar) kommt in diesem Jahr unter anderem aus dem gut 370 Kilometer entfernten Gelsenkirchen. 30 bis 35 Lkw sollen die 2000 Kubikmeter Schnee in den Thüringer Wald transportieren, sagte Organisationschef Silvio Eschrich dem MDR.

Nach der World Team Challenge in der Schalker Veltins-Arena am vergangenen Samstag, bei der die zweimalige Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ihr Abschiedsrennen gegeben hatte, war der Schnee vor dem Stadion gelagert worden. Die sich im Einsatz befindenden 37 Schneekanonen reichen allein nicht aus, um die erforderliche Menge an Schnee in Oberhof zu produzieren.