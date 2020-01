Vierschanzentournee: Wer überträgt / zeigt das Springen in Innsbruck heute live im TV und Livestream?

Ryoyu Kobayashi, Karl Geiger und Co. sind heute beim dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck gefordert. Wer das Springen am Bergisel heute live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Sichere Dir den kostenlosen DAZN-Probemonat und sieh die Vierschanzentournee live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Vierschanzentournee: Wer zeigt das Springen in Innsbruck?

Die Vierschanzentournee wird komplett bei Eurosport und damit auch im im Livestream via Eurosport-Channel auf DAZN gezeigt.

Darüber hinaus teilen sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Übertragung der Springen. Am heutigen Samstag ist das ZDF an der Reihe, sodass das große Finale im Ersten laufen wird. Beide Sender bieten darüber hinaus einen Livestream an, die Ihr über zdf.de und sportschau.de erreichen könnt.

© getty

3. Springen in Innsbruck: Die Vierschanzentournee im Liveticker

SPOX bietet zu Springen am Bergisel auch einen Liveticker an. Somit verpasst Ihr keinen Sprung vom vorletzten Wettkampf der Vierschanzentournee 2019/20.

© getty

Vierschanzentournee: Der Stand nach 2 von 4 Springen - Karl Geiger auf Kurs

Nach dem deutschen Teil der Tournee liegt Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi in der Tourneewertung aktuell vorne.

Allerdings hat mit Karl Geiger auch ein Deutscher noch immer die realistische Chance, den Gesamtsieg zu holen. Er wäre der erste seit Sven Hannawald, dem das gelungen ist. Hannawald holte den Titel 2002 und überragte dabei mit vier Siegen in vier Springen.