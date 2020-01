Die Vierschanzentournee steuert in großen Schritten auf das Finale zu, das dritte Springen steht bereits unmittelbar bevor. SPOX verrät Euch, wo und wann die Entscheidung um den Turneesieg steigt und wie Ihr diese live verfolgen könnt.

Vierschanzentournee: Wann findet das Finale statt?

Wie auch in den vergangenen Jahren steigt das große Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen auf der Paul-Außerleitner-Schanze am 6. Januar, der in Teilen von Deutschland und in Österreich als Feiertag (Heilige Drei Könige) gilt.

Planmäßig geht der erste Durchgang um 17.15 Uhr los. Kurz darauf kommt es dann zum entscheidenden Springen um den Tourneesieg.

Vierschanzentournee: Zeitplan und Termine bis zum Finale

Bereits zwei von vier Springen wurden bei der Vierschanzentournee 2019/20 absolviert. In Oberstdorf sicherte sich Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi den Sieg vor Karl Geiger. Die deutsche Hoffnung landete auch in Garmisch-Partenkirchen auf dem zweiten Rang - hinter dem Norweger Marius Lindvik.

Der restliche Zeitplan:

Ort Datum Wettkampf Schanze Innsbruck 03.01.20, ab 14 Uhr Qualifikation Bergiselschanze 04.01.20, ab 14 Uhr Wertungsdurchgänge Bischofshofen 05.01.20, ab 16.30 Uhr Qualifikation Paul-Außerleitner-Schanze 06.01.20, ab 17.15 Uhr Wertungsdurchgänge

Vierschanzentournee live im TV und Livestream

Während die Qualifikation und das Springen in Innsbruck vom ZDF ausgestrahlt werden, überträgt die ARD das Finale in Bischofshofen. Zudem zeigt Eurosport alle Entscheidungen der Tournee im frei empfangbaren Fernsehen.

Alle drei Sender bieten zudem einen Livestream an:

Vierschanzentournee im Liveticker von SPOX

Wer nicht alle Entscheidungen vor den Bildschirmen verfolgen kann, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keinen Sprung und bleibt immer auf dem Laufenden. SPOX bietet sowohl zu den Qualis als auch zu den Springen einen Liveticker an - hier geht's zum Kalender.

Vierschanzentournee: Die aktuelle Gesamtwertung

