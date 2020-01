Vierschanzentournee: Qualifikation in Bischofshofen heute live im TV und Livestream

Vier Athleten haben noch Chancen, die Vierschanzentournee zu gewinnen. In der Qualifikation in Bischofshofen wollen sie sich in die bestmögliche Position vor dem entscheidenden Springen bringen. Wie Ihr die Quali heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Vierschanzentournee: Wann und wo findet die Qualifikation statt?

Das letzte Springen der Vierschanzentournee findet auf der Paul-Außerleitner-Schanze im österreichischen Bischofshofen statt. Der Schanzenrekord von 145 Metern wurde vor einem Jahr vom aktuell führenden der Vierschanzentournee, Dawid Kubacki, aufgestellt.

Die Qualifikation zum letzten Springen der Vierschanzentournee 2019/20 beginnt um 16.30 Uhr.

Vierschanzentournee, Bischofshofen: Das Springen heute live im TV und Livestream

Auch in der aktuellen Saison ist die Vierschanzentournee im Free-TV zu sehen. Sowohl das öffentlich-rechtliche Programm Das Erste als auch Eurosport werden die Qualifikation aus Bischofshofen übertragen.

Das Erste zeigt ab etwa 16.20 Uhr live die Qualifikation aus Bischofshofen in der Sportschau. Die Übertragung ist auch im Livestream zu sehen.

Bei Eurosport beginnt die Berichterstattung zur Qualifikation bereits um 16 Uhr. Auch die Übertragung von Eurosport könnt Ihr im Livestream verfolgen.

Vierschanzentournee: Die Quali in Bischofshofen im SPOX-Liveticker

Alle Qualifikations- und Wettbewerbsdurchgänge könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Somit verpasst Ihr keinen Sprung an der Paul-Außenleitner-Schanze. Hier geht's zum Liveticker für die Qualifikation in Bischofshofen.

Vierschanzentournee: Die Gesamtwertung nach 3 von 4 Springen

Vor dem letzten Springen liegt der Pole Dawid Kubacki an der Spitze der Tourneewertung.