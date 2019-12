Vierschanzentournee in Oberstdorf heute live im TV und Livestream

Traditionell findet der Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf statt. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr diesen im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Am Jahresende steigt mit der Vierschanzentournee ein Highlight im Wintersportkalender. Am heutigen 28. Dezember geht es mit der Qualifikation in Oberstdorf los.

Vierschanzentournee heute live: TV-Übertragung und Livestream

Die Vierschanzentournee könnt Ihr komplett im Free-TV verfolgen. Dabei wechseln sich das ZDF und die ARD bei der Übertragung ab.

Für das Auftaktspringen ist die ARD im Einsatz. Ab 16.10 Uhr meldet sich Moderator Matthias Opdenhövel zusammen mit Experte Dieter Thoma. Auf sportschau.de ist zudem ein Livestream online abrufbar.

Nicht nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk könnt Ihr die Qualifikation in Oberstdorf sehen. Auch Eurosport zeigt die ganze Tournee live. Als Experten werden dabei die ehemaligen Weltklasse-Springer Sven Hannawald und Martin Schmitt am Mikrofon mit dabei sein.

Die Vierschanzentournee könnt Ihr zudem im Eurosport-Channel auf DAZN sehen. Ein monatliches Abo beim Streamingdienst kostet 11,99 Euro, ein jährliches hingegen 119,99 Euro. In beiden Varianten ist der erste Monat kostenlos. Hier könnt Ihr Euch den kostenfreien DAZN-Probemonat sichern.

Ort Übertragung Oberstdorf ARD/Eurosport Garmisch-Partenkirchen ZDF/Eurosport Innsbruck ZDF/Eurosport Bischofshofen ARD/Eurosport

Vierschanzentournee in Oberstdorf im LIVE-TICKER

Bezüglich der Qualifikation in Oberstdorf bleibt Ihr bei uns auch immer auf dem Laufenden. Wir haben zu allen Durchgängen sowie zu den Qualifikationen einen eigenen Liveticker im Angebot.

Hier geht's zum Liveticker zur Qualifikation in Oberstdorf.

Vierschanzentournee 19/20: Datum, Termine und Austragungsorte

Ort Datum Wettkampf Schanze Oberstdorf 28.12.19, ab 16.30 Uhr Qualifikation Schattenbergschanze 29.12.19, ab 17.30 Uhr Wertungsdurchgänge Garmisch-Partenkirchen 31.12.19, ab 14 Uhr Qualifikation Große Olympiaschanze 01.01.20, ab 14 Uhr Wertungsdurchgänge Innsbruck 03.01.20, ab 14 Uhr Qualifikation Bergiselschanze 04.01.20, ab 14 Uhr Wertungsdurchgänge Bischofshofen 05.01.20, ab 16.30 Uhr Qualifikation Paul-Außerleitner-Schanze 06.01.20, ab 17.15 Uhr Wertungsdurchgänge

Vierschanzentournee: Das deutsche Aufgebot

Bundestrainer Stefan Horngacher durfte für die ersten beiden Wettkämpfe insgesamt zwölf deutsche Starter nominieren. Nach den beiden Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen muss er die Gruppe wieder auf sieben Springer reduzieren, da es in Innsbruck und Bischofshofen logischerweise kein deutsches Kontingent gibt.

Angeführt wird die Mannschaft von Karl Geiger, dem Chancen auf einen Podestplatz eingeräumt werden. Der zuletzt formschwache Markus Eisenbichler steht ebenfalls im Aufgebot. Im vergangenen Jahr wurde er noch Zweiter hinter dem Dominator Ryoyu Kobayaschi.

"Die Schanzen kommen mir also entgegen und natürlich auch die Dichte der Wettkämpfe. Die Springen in rascher Abfolge, sehr nahe beieinander, mag ich extrem gerne", freut sich Eisenbichler auf die Vierschanzentournee.