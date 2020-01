Vierschanzentournee: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Neues Jahr, neues Glück - weiter geht's heute bei der Vierschanzentournee mit dem traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. SPOX erklärt Euch, wann und wo Ihr den Wettbewerb im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zu den Favoriten auf den Gesamtsieg zählen neben dem Weltcup-Führenden und Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (JAP) auch Stefan Kraft (AUT), Tourneesieger von 2015, sowie Karl Geiger (GER), Kamil Stoch (POL), Sieger 2017 und 2018, Daniel-Andre Tande (NOR) und mit Philipp Aschenwald noch ein weiterer Österreicher.

Vierschanzentournee: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen heute live im TV und Livestream

Die gesamte Vierschanzentournee gibt es live im Free-TV zu sehen. Die beiden Öffentlich-Rechtlichen, ARD und ZDF, wechseln sich bei der Übertragung ab.

Sowohl die Qualifikation am Dienstag, 31. Dezember, als auch die entscheidenden Sprünge am Mittwoch, 1. Januar 2020, könnt Ihr live im ZDF verfolgen.

An beiden Tagen beginnt die Übertragung mit der Vorberichterstattung bereits um 13.45 Uhr. Moderator Norbert König sowie Skisprung-Experte Toni Innauer und Live-Reporter Stefan Bier begleiten Euch durch die Wettbewerbe.

Zusätzlich bietet das ZDF einen Livestream an, mit dem ebenso der gesamte Wettbewerb verfolgt werden kann.

Neben den Öffentlich-Rechtlichen sendet auch Eurosport live von der Vierschanzentournee. Somit könnt Ihr auch auf DAZN im Eurosport-Channel das Spektakel verfolgen.

Vierschanzentournee im SPOX-Liveticker

Für alle, die keinen Zugriff auf die Bewegtbilder haben, bietet SPOX einen Liveticker zum Springen aus Garmisch-Partenkirchen und der gesamten Vierschanzentournee an. Hier geht's zum Liveticker.

Vierschanzentournee - Garmisch-Partenkirchen: Der Terminplan

Der Wettbewerb in Garmisch-Partenkirchen findet wie gewohnt am 31. Dezember und am 1. Januar statt:

Datum Uhrzeit Ereignis 31. Dezember 2019 10 Uhr Stadioneinlass 11.45 Uhr Offizielles Training 14 Uhr Qualifikation 01. Januar 2020 10 Uhr Stadioneinlass 12.30 Uhr Probedurchgang ab 14 Uhr 1. und 2. Durchgang im Anschluss Siegerehrung

Vierschanzentournee 19/20: Datum, Termine und Austragungsorte

Di Entscheidung über den Tourneesieg fällt wie gewohnt in Bischofshofen. Alle vier Springen der Tournee im Überblick:

Ort Datum Wettkampf Schanze Oberstdorf 28.12.19, ab 16.30 Uhr Qualifikation Schattenbergschanze 29.12.19, ab 17.30 Uhr Wertungsdurchgänge Garmisch-Partenkirchen 31.12.19, ab 14 Uhr Qualifikation Große Olympiaschanze 01.01.20, ab 14 Uhr Wertungsdurchgänge Innsbruck 03.01.20, ab 14 Uhr Qualifikation Bergiselschanze 04.01.20, ab 14 Uhr Wertungsdurchgänge Bischofshofen 05.01.20, ab 16.30 Uhr Qualifikation Paul-Außerleitner-Schanze 06.01.20, ab 17.15 Uhr Wertungsdurchgänge

Vierschanzentournee: Die letzten Sieger

Kann Ryoyu Kobayashi seinen Titel verteidigen oder gibt es einen neuen Sieger bei der Vierschanzentournee?