Biathlon: Die World-Team-Challenge auf Schalke heute live im TV und Livestream

Wie zu jedem Jahresende treffen sich die Biathleten auf Schalke zur World-Team-Challenge. Was Ihr zum Event wissen müsst und wo Ihr es heute live im TV und Stream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Biathlon auf Schalke: Datum, Termin, Uhrzeit, Austragungsort

Die World-Team-Challenge findet wie in jedem Jahr in der Schalker Veltins-Arena statt. Schon vor wenigen Tagen war das Event vollständig ausverkauft, ingsgesamt 46.412 Zuschauer werden laut dem Veranstalter kommen. Am heutigen Samstag, den 28. Dezember, gehen die Teams ab 18 Uhr in die Loipe.

World-Team-Challenge: Die Übertragung im TV und Livestream

Die gute Nachricht: Alle Biathlon-Fans können die World-Team-Challenge live und in voller Länge im Free-TV genießen. Die ARD startet ab 18 Uhr mit der Übertragung aus Gelsenkirchen. Auch ein kostenloser Livestream wird zur Verfügung gestellt.

World-Team-Challenge: Der Modus

Die Athleten gehen in Zweier-Teams an den Start. Die bestehen aus je einem Mann und einer Frau. Insgesamt gibt es zehn Teams. Die Frauen laufen jeweils vier Runden, die Männer fünf Runden. Dabei wird zwischen stehend und liegend Schießen gewechselt. Die World-Team-Challenge unterscheidet sich von anderen Wettkämpfen vor allem in zwei Punkten:

Die kurze Streckenlänge von nur 1,2 Kilometern (weshalb die Schießeinlagen häufiger sind)

Die für jeden Fehlschuss gelaufene Strafrunde ist mit 100 Metern kürzer als bei anderen Rennen

Biathlon auf Schalke: Abschiedsrennen von Laura Dahlmeier

Biathlon-Königin Laura Dahlmeier hat ihre sportliche Laufbahn beendet und wird beim Biathlon auf Schalke am 28. Dezember 2019 in der Veltins Arena noch ein letztes Mal in die Loipe gehen. Die größte Bühne kommt zum Schluss - Die Ausnahme-Athletin wird sich somit im Rahmen des weltgrößten Biathlon-Spektakels gebührend von ihren zahlreichen Fans verabschieden.

"Es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, dass ich mich dann auch noch einmal persönlich von den vielen Biathlon-Fans verabschieden kann. In den letzten Jahren habe ich zum Beispiel bei Magdalena Neuner oder bei Ole Einar Björndalen gesehen, dass Biathlon auf Schalke dafür der absolut richtige Rahmen ist", sagt die Garmisch-Partenkirchnerin.

Biathlon - World-Team-Challenge: Die Teams

Neben Laura Dahlmeier sind auch weitere große Namen der Biathlon-Welt auf Schalke dabei. Die Führende in der Frauen-Gesamtwertung, die Italienerin und Vorjahressiegerin Dorothea Wierer, oder der Gesamtweltcup-Achtplatzierten der Herrenwertung, Benedikt Doll, nehmen an der World-Team-Challenge teil.