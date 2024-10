Francis Ngannou vs. Renan Ferreira, PFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Kampf im TV und Livestream?

Nach zwei lukrativen Boxkämpfen gegen Tyson Fury und Anthony Joshua kehrt Francis Ngannou wieder in den Käfig zurück, wo er sich am wohlsten fühlt. Der Kameruner bestreitet am Samstag, den 19. Oktober, sein Debüt für die MMA-Organisation PFL und misst sich im Main Event mit dem Brasilianer Renan Ferreira. Im 5-Runden-Kampf steht zudem auch der Schwergewichts-Superfight-Gürtel auf dem Spiel.

Das Event findet in der The-Mayadeen-Arena in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad statt. Die Prelims gehen um 18.30 Uhr deutscher Zeit los, die Hauptkämpfe ab 22 Uhr.

SPOX verrät Euch, wer den Kampf im TV und Livestream zeigt.