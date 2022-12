UFC 282, Übertragung: Blachowicz vs. Ankalaev heute live im TV und Livestream

Jan Blachowicz und Magomed Ankalaev treffen heute im Hauptkampf von UFC 282 aufeinander. SPOX zeigt Euch, wie Ihr den Titelkampf der beiden Halbschwergewichte live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Einen Monat nach UFC 281 meldet sich die stärkste MMA-Organisation der Welt mit dem nächsten großen Event zurück - mit UFC 282, das in der T-Mobile Arena in Nevada, Paradise (USA) vonstatten geht. Im Hauptkampf kämpfen die beiden Halbschwergewichte Jan Blachowicz und Magomed Ankalaev um den Titel, den Jiri Prochazka verletzungsbedingt hergeben musste.

Die Maincard besteht aus fünf hoch qualitativen Kämpfen und geht in der Nacht von Samstag (10. Dezember) auf Sonntag (11. Dezember) um 4 Uhr deutscher Zeit über die Bühne. Blachowicz vs. Ankalaev steigt dann um ca. 6.30 Uhr.

UFC 282, Übertragung: Blachowicz vs. Ankalaev - Maincard

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Halbschwergewicht Jan Blachowicz Magomed Ankalaev Titelkampf im Halbschwergeiwicht Leichtgewicht Paddy Pimblett Jared Gordon Catchweight (180 Pfund) Alex Morono Santiago Ponzinibbio Mittelgewicht Darren Till Dricus du Plessis Federgewicht Bryce Mitchell Ilia Topuria

© getty Jan Blachowicz war von September 2020 bis Oktober 2021 UFC-Champion im Halbschwergewicht.

Der Pole Blachowicz durfte sich bereits etwas länger als ein Jahr lang Champion nennen, den Gürtel verlor er jedoch in seiner zweiten Titelverteidigung an Glover Teixeira, der später selbst Prochazka unterlag. Nach der Niederlage, seiner sechsten in der UFC, fand Blachowicz jedoch früh wieder in die richtige Spur und bezwang Aleksandar Rakic per TKO. Nun hat er wieder die Chance auf den Titel.

Ankalaevs Pfad in der UFC sieht dagegen um einiges anders aus. Im Gegensatz zu seinem heutigen Kontrahenten hat der Russe nur einen Kampf in seiner Karriere verloren - und zwar sein UFC-Debüt gegen Paul Craig im Jahr 2018. Seitdem gewann Ankalaev neun Kämpfe in Serie und hat eine starke MMA-Bilanz von 18-1.

UFC 282, Übertragung: Blachowicz vs. Ankalaev heute live im TV und Livestream

DAZN ist weiterhin das Zuhause der UFC in Deutschland und überträgt daher die Kämpfe von UFC 282 heute Nacht live und in voller Länge. Der Streamingdienst startet um 4 Uhr nachts mit der Übertragung der Maincard, die deutschen Kommentatoren dafür heißen Sebastian Hackl und Mark Bergmann, als Experte unterstützt sie UFC-Kämpfer Aleksandar Rakic, der Blachowicz' letzter Gegner war. Wie üblich wird auf der Plattform nicht nur eine Übertragung mit deutschen, sondern auch mit den originalen US-amerikanischen Kommentatoren angeboten - ebenfalls ab 4 Uhr.

Gratis ist der Zugriff auf all dies jedoch nicht, DAZN verlangt nämlich ein Abonnement, für das monatlich 29,99 Euro und jährlich 274,99 Euro anfallen.

UFC 282, Übertragung: Blachowicz vs. Ankalaev heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

UFC 282, Übertragung: Blachowicz vs. Ankalaev heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event: UFC 282

UFC 282 Hauptkampf: Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalaev (Titelkampf)

Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalaev (Titelkampf) Gewichtsklasse: Halbschwergewicht (93 kg/ 205 Pfund)

Halbschwergewicht (93 kg/ 205 Pfund) Datum: Sonntag, 11. Dezember

Sonntag, 11. Dezember Uhrzeit: 4 Uhr (Beginn der Maincard)

4 Uhr (Beginn der Maincard) Ort: T-Mobile Arena in Nevada, Paradise (USA)

T-Mobile Arena in Nevada, Paradise (USA) Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

UFC 282, Übertragung: Blachowicz vs. Ankalaev im Head-to-head-Vergleich