Bei UFC 271 kämpfen Israel Adesanya und Robert Whittaker um den Titel im Mittelgewicht. Wir verraten Euch, wer das Event live im TV und im Livestream zeigt / überträgt.

UFC 271, Adesanya vs. Whittaker 2: Ort, Datum, Zeit, Infos

Im Rahmen von UFC 271 kommt es in der Nacht auf kommenden Sonntag, 13. Februar, zum Titelkampf im Mittelgewicht zwischen Champion Israel Adesanya und Herausforderer Robert Whittaker.

Warum in der offiziellen Namensgebung des Kampfes eine 2 steht, ist ganz einfach - es ist ein Rückkampf. Adesanya und Whittaker kämpfen bereits bei UFC 243 im Oktober 2019 einmal um den Titel. Damals besiegte Adesanya seinen Kontrahenten durch K.o. in der 2. Runde. Danach verteidigte der Neuseeländer dreimal den Mittelgewichts-Titel erfolgreich.

Das gesamte Event findet im Toyota Center in Houston (USA) statt. Die Kämpfe der Main Card beginnen um 4 Uhr. Gegen 6 Uhr sollte alles für den Kampf Adesanya vs. Whittaker 2 bereit sein.

Teil der Main Card ist auch der Kampf des Hamburgers Nasrat Haqparast im Leichtgewicht gegen Bobby Green aus den USA.

Wer zeigt / überträgt UFC 271 Adesanya vs. Whittaker 2 live im TV und Livestream?

Die exklusiven Übertragungsrechte für die besten MMA-Events liegen in Deutschland bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt auch UFC 271 mit dem Titelfight Adesanya vs. Whittaker 2 im Livestream. Wie bereits aus der Vergangenheit habt Ihr auch dieses Mal die Wahl zwischen einer Übertragung mit deutschem und einer Übertragung mit dem englischen Originalkommentar. Los geht's in den frühen Morgenstunden des Sonntag um 4 Uhr. Gezeigt werden alle Kämpfe der Main Card.

Wenn Ihr Euch UFC 271 auf dazn.com oder über die DAZN-App auf dem Endgerät Eurer Wahl nicht entgehen lassen wollt, müsst Ihr im Besitz eines gültigen DAZN-Abos sein. Ein solches wird seit dem 1. Februar zum Preis von monatlich 29,99 Euro (monatlich kündbares Monatsabo) oder 274,99 Euro (Jahresabo) angeboten.

Beim Streamingdienst habt Ihr zudem die Möglichkeit, europäischen Spitzenfußball zu verfolgen. Doch auch zahlreiche andere Sportarten hat "das Netflix des Sports" im Angebot, darunter US-Sportarten (NBA, NFL), Radsport, Motorsport, Handball, Darts, Tennis, Wintersport, Boxen oder Wrestling.

