UFC 261 steht an und im Hauptkampf, in dem es um den UFC-Weltergewichtstitel geht, begegnen sich zum zweiten Mal Champion Kamaru Usman und Herausforderer Jorge Masvidal. Zusätzlich zum Rematch hat die Maincard zwei weitere Titelkämpfe zu bieten. Hier erfahrt Ihr, wer das Event heute im TV und im Livestream zeigt / überträgt.

UFC 261 - Usman vs. Masvidal II: Die wichtigsten Infos zum Event

In der Nacht von heute Samstag auf morgen Sonntag steigt bei UFC 261 der Rückkampf zwischen Kamaru Usman und Jorge Masvidal. Die Kämpfe der Maincard beginnen am Sonntag, den 25. April, um 4 Uhr. Die beiden Weltergewichte treffen dabei im Hauptkampf des Events in der VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida, aufeinander.

Im Juli 2020 standen sich Champion Usman und Masvidal schon mal gegenüber. Der Nigerianer, der auch aktuell den Gürtel in der 170-Pfund-Gewichtsklasse trägt, bezwang Masvidal nach fünf Runden via einstimmiger Entscheidung.

In der Zwischenzeit verteidigte "The Nigerian Nightmare" seinen Titel gegen Gilbert Burns. Masvidal hingegen war seit seiner Niederlage gegen Usman nicht mehr im Oktagon präsent.

Zudem dürfen sich die Fans heute auf zwei weitere Titelkämpfe freuen. Im Co-Hauptkampf kämpfen im Strohgewicht der Frauen Zhang Weili und Rose Namajunas. Auch im Fliegengewicht der Frauen geht es um Edelmetall. Valentina Shevchenko verteidigt ihren Gürtel gegen Jessica Andrade.

© getty Kamaru Usman konnte seinen Titel bisher bereits dreimal verteidigen.

Wer zeigt / überträgt UFC 261 Usman vs. Masvidal II heute live im TV und Livestream?

In Deutschland gibt es nur eine Möglichkeit, Usman gegen Masvidal 2 live und in voller Länge zu schauen - nämlich mit DAZN. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte für die größte MMA-Organisation der Welt und zeigt ab 4 Uhr nachts die Hauptkämpfe. Erneut könnt Ihr dabei auswählen, ob Ihr die Übertragung mit deutschen oder mit den originalen amerikanischen Kommentatoren verfolgen möchtet.

UFC 261: Usman vs. Masvidal II: Die Fightcard im Überblick

Gewichtsklasse Duell Main Card Weltergewicht Kamaru Usman (C) vs. Jorge Masvidal Strohgewicht (F) Zhang Weili (C) vs. Rose Namajunas Fliegengewicht (F) Valentina Shevchenko (C) vs. Jessica Andrade Mittelgewicht Uriah Hall vs. Chris Weidman Halbschwergewicht Anthony Smith vs. Jim Crute Prelims Weltergewicht Alex Oliveira vs. Randy Brown Weltergewicht Dwight Grant vs. Stefan Sekulic Mittelgewicht Karl Roberson vs. Brendan Allen Federgewicht Patrick Sabatini vs. Tristan Connelly Early Prelims Bantamgewicht Danaa Batgerel vs. Kevin Natividad Leichtgewicht Kazula Vargas vs. Rongzhu Fliegengewicht Aoriqileng vs. Jeffrey Molina Strohgewicht (F) Liang Na vs. Arine Carnelossi

UFC 261: Usman vs. Masvidal II: Die beiden Kämpfer im Vergleich