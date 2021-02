UFC Fight Night: Ciryl Gane bleibt auch in neuntem MMA-Kampf ungeschlagen

Ciryl Gane hat in der UFC Fight Night auch seinen neunten MMA-Kampf für sich entschieden. Der Franzose dominierte den Schwergewichtskampf gegen Jairzinho Rozenstruik nach Belieben und siegte einstimmig nach Punkten (50-45, 50-45, 50-45) - auch wenn der Kampf sehr unspektakulär war.

"Ich habe keine große Show für die Fans geliefert, aber es war ein wichtiger Sieg für mich, also bin ich glücklich. Der Kerl ist hart, also wollte das Geschehen einfach nur verwalten", sagte Gane im Anschluss. Gegen den gelernten Kickboxer Rozenstruik nutzte Gane anfangs seine Vorteile in der Schnelligkeit aus, im Laufe des Fights fokussierte er sich zunehmend auf den Clinch, Vorstöße von Rozenstruik gab es über 25 Minuten fast keine.

"Ich habe ein bisschen mehr von ihm erwartet und war ein wenig überrascht", sagte Gane über seinen Kontrahenten, der in vielen Ranglisten vor ihm gelistet war. Er ist erst der siebte Fighter der UFC-Schwergewichts-Geschichte, der mit fünf Siegen in seine Karriere startet. Vier der sechs vorherigen wurden später auch Champion.

Gane hat sich durch den Sieg im UFC Apex in Las Vegas in die Riege der Contender vorgeschoben, seine unattraktive Kampfweise könnte allerdings dafür sorgen, dass eine Chance auf einen Titelkampf noch eine Weile auf sich warten lässt. Am 27. März treffen im Rahmen von UFC 260 Stipe Miocic und Francis Ngannou.

UFC Fight Night: Die Main Card