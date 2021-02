An diesem Super-Bowl-Wochenende ist auch die UFC nach dem Abstecher auf die Fight Island in Dubai wieder zurück in den USA. Im Rahmen der Fight Night steht heute Nacht der Kampf zwischen Alistair Overeem und Alexander Volkov auf dem Programm. Wir sagen Euch, wie Ihr das Event live im TV und Livestream verfolgen könnt.

UFC Fight Night: Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Fightcard

Die UFC Fight Night steigt in der Nacht vom heutigen Samstag (6. Februar) auf Sonntag (7. Februar), der Beginn der Hauptkämpfe ist für 2 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Gekämpft wird im UFC APEX in Las Vegas, das erst im Sommer 2019 seine Pforten geöffnet hat.

UFC: Die Fightcard für das Event

Gewichtsklasse Kampfpaarung Schwergewicht Alistair Overeem vs. Alexander Volkov Bantamgewicht Cory Sandhagen vs. Frankie Edgar Leichtgewicht Michael Johnson vs. Clay Guida Fliegengewicht Alexandre Pantoja vs. Manel Kape Mittelgewicht Carlos Diego Ferreira vs. Beneil Dariush

UFC Fight Night: Alistair Overeem - Alexander Volkov heute live im TV und Livestream

Der Hauptkampf steigt heute Nacht zwischen den beiden Veteranen Alistair Overeem und Alexander Volkov. Den Kampf könnt Ihr live und in voller Länge auf DAZN sehen.

Ab 2 Uhr ist der Streaming-Dienst auf Sendung, dabei könnt Ihr zwischen der Variante mit den originalen US-Kommentatoren und dem deutschen Kommentar wählen. Sebastian Hackl meldet sich hier live am Mikrofon für Euch.

Neben der Fight Night hat DAZN auch alle anderen großen UFC-Events im Programm, das bedeutet Ihr seht bis Ende März jedes Wochenende MMA der Spitzenklasse live! Hinzu kommen auch Bellator-Kämpfe sowie Boxkämpfe aller Art. Darüber bietet hat DAZN Live-Events aus Fußball (Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1), US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Darts, Tennis, Rennsport, Radsport etc.

UFC: Die nächsten Kämpfe im Überblick

Datum (deutscher Zeit) Bezeichnung Main Event 7. Februar Fight Night Alistair Overeem - Alexander Volkov 14. Februar UFC 258 Kameru Usman - Gilbert Burns 21. Februar Fight Night Curtis Blaydes - Derrick Lewis 28. Februar Fight Night Jairzinho Rozenstruik - Ciryl Gane 7. März UFC 259 Jan Blachowicz - Israel Adesanya 14. März Fight Night Leon Edwards - Khamzat Chimaev 21. März Fight Night Derek Brunson - Kevin Holland (noch nicht offiziell) 28. März UFC 260 Stipe Miocic - Francis Ngannou

UFC Fight Night: Alistair Overeem - Alexander Volkov im Vergleich

Beide Kämpfer reisen in guter Form in die Stadt des Glücksspiels. Overeem begeisterte zuletzt mit zwei K.o.-Siegen in Serie, Volkov schaltet Walt Harris vorzeitig aus. Für den 40-Jährigen Overeem steht dabei heute deutlich mehr auf dem Spiel, will er sich eine möglicherweise letzte Chance auf einen Titelkampf wahren, muss er den Russen heute besiegen.