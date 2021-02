UFC 258: Kamaru Usman - Gilbert Burns heute im TV und Livestream

Kamaru Usman und Gilbert Burns treffen bei UFC 258 direkt aufeinander. Ihr wollt den Fight der beiden live im TV und Livestream sehen? Wir liefern Euch alle Infos!

UFC 258: Alle Infos zum Event

UFC 258 findet in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar in der UFC Apex Arena in Las Vegas statt. Der Fight zwischen Usman und Burns ist dabei der Hauptkampf.

Es finden vier weitere Kämpfe auf der Maincard statt. Der Weltergewichtskampf soll zur besten Sendezeit in den USA beginnen, es ist also davon auszugehen, dass Usman und Burns etwa gegen 6 Uhr deutscher Zeit in den Ring steigen werden.

UFC 258: Kameru Usman gegen Gilbert Burns live im TV und Livestream

Der Fight zwischen Usman und Burns wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte an dem UFC-Event liegen exklusiv bei DAZN.

Der Streamingdienst überträgt alle Hauptkämpfe bei UFC 258 live. Sebastian Hackl wird als Kommentator gemeinsam mit Andreas Kraniotakes durch das Event führen. Natürlich wird auch der Kampf zwischen Usman und Burns dann live gezeigt.

DAZN hat neben der UFC noch sehr viel mehr Spitzenlivesport im Angebot: Das "Netflix des Sports" zeigt zum Beispiel Fußball (Champions League, Primera Division, Serie A, ausgewählte Bundesliga-Spiele), US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Golf, Wintersport, Darts und vieles mehr.

DAZN kostet 119,99 Euro im Jahresabo oder - falls Euch diese Option lieber ist - 11,99 Euro pro Monat.



UFC 258: Die Fight Card im Überblick

Das ist die Fight Card bei UFC 258:

Gewichtsklasse Duell Main Card Weltergewicht Kamaru Usman - Gilbert Burns Fliegengewicht (F) Maycee Barber - Alexa Grasso Mittelgewicht Kelvin Gastelum - Ian Heinisch Mittelgewicht Maki Pitolo - Julian Marquez Leichtgewicht Jim Miller - Bobby Green Prelims Mittelgewicht Rodolfo Vieira - Anthony Hernandez Weltergewicht Belal Muhammed - Dhiego Lima Strohhalmgewicht (F) Polyana Viana - Mallory Martin Catchweight Andre Ewell - Chris Gutierrez Early Prelims Federgewicht Ricky Simon - Brian Kelleher Weltergewicht Gabriel Green - Philip Rowe Gillian Robertson - Miranda Maverick

UFC 258, Usman vs. Burns: Das Duell zweier ehemaligen Teamkollegen

Mit Colby Covington und Jorge Masvidal hatte es Kamaru Usman in seinen letzten beiden Kämpfer mit Lautsprechern zu tun, nun geht es aber gegen seinen ehemaligen Teamkollegen Gilbert Burns. Beide trainierten knapp acht Jahre in einem Gym in Florida. Da sich aber herauskristallisierte, dass es in Zukunft zu einem Duell kommen könnte, verließ Usman schließlich Florida.

Er wechselte nach Denver und schloss sich dort Trainerlegende Trevor Wittman an. Neben Usman trainiert dort unter anderem Justin Gaethje, der im Oktober bei UFC 254 gegen Khabib Nurmagomedov verloren hatte. Gaethje flog sogar mit nach Las Vegas, um seinen Teamkollegen ideal vorzubereiten. Laut Usman sei es in seinem ehemaligen Gym schwierig gewesen, "die persönliche Aufmerksamkeit zu bekommen, die man braucht, um an der Spitze zu bleiben".

Burns gab ein wenig mehr Einblicke in die tägliche Arbeit mit dem Nigerianer: "Ich habe ihn ein paar Mal verprügelt, er hat mich ein paar Mal verprügelt. Wir wrestlen, wir grapplen, wir haben so viele Stunden zusammen trainiert." Es sei eine "völlig verrückte Zeit" gewesen, erklärte er weiter. Der Brasilianer hatte übrigens vor knapp zwei Jahren gescherzt, dass er wahrscheinlich Sparringsrunden mit Usman im selben Trainingslager absolvieren würde, während sie sich auf den Kampf gegeneinander vorbereiteten.

Nach seinem überzeugenden Kampf gegen Tyron Woodley im Mai des vergangenen Jahres erhielt Burns den Zuschlag für den Kampf gegen Usman. Es wäre das Main Event bei der ersten Veranstaltung auf Fight Island gewesen. Wie so oft in den vergangenen Monaten machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Burns erkrankte daran und stand somit nicht für UFC 251 zur Verfügung. Jorge Masvidal sprang kurzfristig ein, verlor letztendlich nach einstimmiger Entscheidung.

UFC: Die nächsten Kämpfe im Überblick

Nach dem Fight zwischen Usman und Burns finden im Februar zwei Fight Nights statt. UFC 259 mit gleich drei (!!!) Titelkämpfen findet dann in der ersten Märzwoche statt.

Datum (deutscher Zeit) Bezeichnung Main Event 14. Februar UFC 258 Kamaru Usman - Gilbert Burns 21. Februar Fight Night Curtis Blaydes - Derrick Lewis 28. Februar Fight Night Jairzinho Rozenstruik - Ciryl Gane 7. März UFC 259 Jan Blachowicz - Israel Adesanya 14. März Fight Night Leon Edwards - Gegner unbekannt 21. März Fight Night Derek Brunson - Kevin Holland (noch nicht offiziell) 28. März UFC 260 Stipe Miocic - Francis Ngannou

UFC: Das aktuelle Pound-for-Pound-Ranking

Im aktuellen Pound-for-Pound-Ranking liegt Usman als bestplatzierter Weltergewichtler aktuell auf dem fünften Rang. Burns ist nicht in den Top-10 platziert. Khabib Nurmagomedov führt das Ranking weiter an.