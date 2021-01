UFC 257: Wer zeigt / überträgt McGregor vs. Poirier live im TV und Live-Stream? Alles zur Übertragung

Der nächste Mega-Kampf steht an! Im Rahmen von UFC 257 kämpft Conor McGregor gegen Dustin Poirier. Hier erfahrt Ihr, wie das Event live im TV und LIVE-STREAM läuft.

In der Nacht vom 23. auf den 24. Januar ist es soweit. Conor McGregor wirbelt wieder durchs Oktagon. Bei der UFC Fight Night 257 bekommt er es bereits zum zweiten Mal mit Dustin Poirier zu tun.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier im Live-Stream auf DAZN sehen! Hier gibt's einen Monat kostenlos!

Er ist wieder da! McGregor kehr aus dem Ruhestand zurück. Das Duell zwischen The Notorious und The Diamond gab es in der UFC Historie bereits: Im September 2014 bei der UFC 178 siegte McGregor gegen Poirier nach 1:46 Minuten durch technischen K.-o. Damals traten die Kämpfer im Federgewicht an (bis 66 Kilogramm). Nun steht der Rückkampf an, der im Leichtgewicht (bis 72 Kilogramm) ausgetragen wird.

Conor McGregor oder Dustin Poirier - wer geht bei UFC 257 als Sieger hervor? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr den Fight live im TV und im Live-Stream verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt Conor McGregor vs. Dustin Poirier live im TV und Live-Stream? Der Fight der UFC 257 im Detail

Der Fight findet in der Nacht auf Sonntag, 24. Januar, etwa 6 Uhr deutscher Zeit statt, es ist das Main Event von UFC 257. Die auf der Main Card stehenden Kämpfe beginnen um 4 Uhr, mit einem Start des Duells McGregor vs. Poirier ist gegen 6 Uhr zu rechnen. Schauplatz ist die Fight Island in Abu Dhabi, Zuschauer sind nicht erlaubt.

Duell Dustin Poirier vs. Conor McGregor Datum und Uhrzeit (in DE) Sonntag, 24. Januar 2021 | Event-Beginn: 4 Uhr, Main Fight: gegen 6 Uhr Ort UFC Fight Island, Abu Dhabi (Vereinige Arabische Emirate) Zuschauer keine zugelassen

Wer zeigt / überträgt vs. Poirier live im TV? Die Übertragung von UFC 257

Für alle UFC-Fans und Fightbegeisterten haben wir leider schlechte Neuigkeiten! Das Duell zwischen Dustin Poirier vs. Conor McGregor wird von keinem der klassischen deutschen TV-Sender live übertragen.

Dass der Showdown aus dem Octagon dennoch irgendwo live übertragen wird, ist aufgrund der Relevanz des Kampfes selbstverständlich! Allerdings müsst Ihr dafür auf eine Alternative ausweichen und einen Live-Stream bemühen.

Diesen bietet Euch wieder einmal das Streamingportal DAZN . Dieses zeigt die UFC und damit auch den Fight am Sonntag in voller Länge. Wie Ihr auf den STREAM zugreifen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt McGregor vs. Poirier im Live-Stream? So seht Ihr UFC 257

Wie bereits erwähnt: Conor McGregor vs. Dustin Poirier wird auf DAZN im Live-Stream gezeigt / übertragen. Mit DAZN kommt die UFC 257 am frühen Sonntagmorgen live auf Euer internetfähiges Gerät - dieses kann auch ein Smart-TV sein. Wenn Ihr Euren Smart-TV mit der DAZN-App verbindet, dann könnt Ihr den gesamten Fight zwischen McGregor und Poirier live im Fernsehen verfolgen.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier live und in voller Länge sehen, wie sie gegeneinander kämpfen? Das gibt's nur beim Streamingdienst DAZN. Der komplette Mainfight kommt dort in voller Länge im Live-Stream. Ihr seht bei DAZN allerdings nicht nur den Hauptkampf , sondern auch die Vorkämpfe.

Durch das Programm führen Euch die Kommentatoren Mark Bergmann und Andreas Kraniotakes sowie Experte Peter Sobotta. Alternativ könnt Ihr auch zur zweiten Tonspur mit dem Originalkommentar greifen.

Wer zeigt / überträgt McGregor vs. Poirier live im TV und Live-Stream? Mit DAZN könnt Ihr sogar kostenlos dabei sein

Und das Beste? Wenn Ihr noch kein Mitglied bei DAZN seid, könnt Ihr den Kampf sogar kostenlos sehen. Mit dem Gratismonat, den jeder Neukunde bei DAZN bekommt, habt Ihr die Chance, die volle Länge des Kampfes zu sehen. Nach den Testtagen zahl Ihr nur 11,99 Euro pro Monat, dafür gibt es aber jede Sportart im Live-Stream zu sehen.

Monatsabonnement: 11,99 Euro

11,99 Euro Jahresabonnement: 119,99 Euro

119,99 Euro Probemonat: kostenlos

Den Streamingdienst empfangt Ihr auf so gut wie allen internetfähigen Geräten - fast für jedes Device gibt es die passende App. Hier nur eine kleine Auswahl:

Der UFC-Kampf zwischen dem Iren McGregor und dem US-Amerikaner Poirier ist allerdings längst nicht das einzige Event, welches im Live-Stream auf DAZN kommt. Es gibt noch viele weitere Kämpfe, Sportarten und Highlights zu sehen. Boxen, Tennis, Radsport, Motorsport - Das alles findet Ihr bei DAZN.

Wer zeigt / überträgt McGregor vs. Poirier live im TV und Live-Stream? Bei Spox gibt es einen Liveticker

Kampfsportfreunde aufgepasst! Wenn Ihr den Fight zwischen den beiden Kontrahenten nicht anschauen könnt - aus welchen Gründen auch immer -, müsst Ihr natürlich dennoch keine Sekunde aus dem Octagon verpassen - der Liveticker von SPOX macht's möglich.

Schaut einfach am frühen Sonntagmorgen nochmal auf unserer Startseite rein.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier: Die Bilanz vor UFC 257

Conor McGregor Dustin Poirier The Notorious Spitzname The Diamond 32 Alter 32 1,75 m Größe 1,75 m 188 cm Reichweite 183 cm 22-4-0 Bilanz (W-L-D) 26-6-0

UFC 257: Conor McGregor vs. Dustin Poirier - die Regeln

Der Kampf geht über fünf Runden. Jede Runde wird genau fünf Minuten dauern!

Zwischen jeder Runde gibt es eine Pause von 60 Sekunden.

Der Kampf endet entweder durch einen Knockout, einem technischen K.o., wenn einer der beiden Kämpfer aufgibt oder die Zeit abgelaufen ist.

Sollte dies der Fall sein und beide Kontrahenten nach insgesamt 25 Minuten noch mit von der Partie sein, wird ein Gremium bestehend aus drei Kampfrichtern über den Gewinner entscheiden.

Voraussichtlich - so kann man aus dem Kampfstil der beiden Kontrahenten schließen - entwickelt sich zwischen The Notorious und The Diamond ein Standkampf, da beide sich in ihren Karrieren bisher eher als "Striker" gezeigt haben.

UFC 257 - nicht nur McGregor vs. Poirier: Die Kämpfe des Events im Überblick

Die Nacht wird heiß: vor dem Hauptkampf zwischen Poirier und McGregor finden noch weitere spannende Begegnungen Ihren Platz im Programm. Hier seht Ihr die Fight Card: