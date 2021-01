UFC Fight Night: Holloway vs. Kattar heute live im TV und Livestream

In der ersten großen UFC Fight Night des Jahres stehen sich heute Nacht im Hauptkampf Max Holloway und Calvin Kattar gegenüber. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier.

Wollt Ihr bei UFC Fight Island 7 live dabei sein und den Top-Kampf Holloway gegen Kattar sehen? Dann holt Euch Euren kostenlosen DAZN-Probemonat!

UFC Fight Night: Wann und wo findet Holloway gegen Kattar statt?

Holloway und Kattar stehen sich im Federgewicht gegenüber, im Main Event des Abends trifft der Ranglistenerste Holloway auf den sechstplatzierten Kattar.

Gekämpft wird auf der UFC Fight Island, einer vorgelagerten Insel vor Abu Dhabi, auf der schon zahlreiche UFC-Highlights im vergangenen Jahr stattfanden.

Los geht es um 21 Uhr mit den Hauptkämpfen. Bevor die beiden in den Käfig steigen, stehen allerdings noch vier weitere Fights auf der Main Card.

UFC: Holloway gegen Kattar heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Fight Night um den Kracher Holloway gegen Kattar im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht. Stattdessen ist UFC Fight Island 7 live und exklusiv auf DAZNzu sehen.

Der Streamingdienst zeigt zahlreiche Highlights aus dem Kampfsport auf seiner Plattform, darunter auch das erneute Comeback von Conor McGregor gegen Dustin Poirier am kommenden Wochenende.

Als Kommentator ist Andreas Kraniotakes im Einsatz, alternativ könnt Ihr auch auf die Übertragung mit dem Originalkommentar zurückgreifen. Die Übertragung startet um 21 Uhr.

Ob UFC, Boxen oder jede Menge weiterer Spitzensport - DAZN ist Eure Anlaufstelle Nummer eins. Dies gilt auch für Fußball (Champions League, Bundesliga, LaLiga, US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Tennis, Radsport und vieles mehr. Der erste Monat beim Streamingdienst ist sogar kostenlos.

Holloway gegen Kattar: Die Kämpfer im Überblick

Holloway musste zuletzt zwei Niederlagen gegen Alexander Volkanovski, den UFC-Champion im Federgewicht, einstecken. Mit einem Sieg gegen Kattar will er sich wieder in Stellung für einen möglichen Titelkampf bringen. Gleiches gilt allerdings auch für seinen Kontrahenten, der in seinen beiden Kämpfen im Vorjhar unbesiegt blieb.

Kategorie Holloway Kattar Alter 29 (4.12.1992) 32 (26.3.1988) Nationalität USA USA Spitzname Blessed The Boston Finisher Größe 1,80m 1,80m MMA-Kämpfe 27 26 Siege (K.o./Submission/Punkte) 21 (10/2/9) 22 (11/2/9)

UFC Fight Night - Die Main Card

Zu Beginn kommt es zu den beiden Mittelgewichtsduellen Soriano vs. Todorovic und Buckley vs. Li. Weiter geht es dann im Weltergewicht, ehe das Highlight des Abends ansteht.