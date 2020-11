UFC: Khabib Nurmagomedov dementiert Comeback-Gerüchte

Khabib Nurmagomedov (29-0) hat Gerüchte rund um seine Rückkehr in die UFC dementiert. Der 32-Jährige hege keine Ambitionen ins Octagon zurückzukehren, verriet er RT Sports.

"Es wird immer Gerüchte rund um ein Comeback geben. Dana White oder andere Promoter, die ihn vielleicht ersetzen, wollen, dass ich kämpfe. Es gibt immer ums große Geld, Einschaltquoten und die mediale Berichterstattung. Ich bin sicher, dass sie mich weiter verfolgen werden", sagte der Dagestani.

Khabib machte im Laufe des Interviews deutlich, dass er nicht zurückkehren werde: "Du hast gerade einen Kampf beendet, schon freuen sich die Fans auf den nächsten Kampf. Sie wollen, dass die Show weitergeht, aber ich habe nicht vor, weiter zu kämpfen."

Kürzlich erklärte UFC-Präsident Dana White, dass er fest davon ausgehe, dass Khabib zurückkehren werde. Daher habe er nicht vor, den Kampf zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier zum Titelkampf zu machen. "Khabib wird zurückkommen, um bei 30-0 zu stehen", sagte White. "Khabib wird immer noch auf Doping getestet. Warum würde er das tun, wenn er nicht zurückkehren will?"

Khabib hatte nach seinem Sieg über Justin Gaethje bei UFC 254 seinen Rücktritt verkündet. Er habe dies nach dem Tod seines Vaters seiner Mutter versprochen. Khabibs letzter Wunsch war es, dass die UFC ihn auf den ersten Rang der Pound-for-Pound-Liste setze. "Mein Ziel war es, den Gipfel zu erreichen. Das habe ich geschafft. Ich habe kein Interesse, im Spiel zu bleiben. Meine Mission ist erfüllt", verkündete Khabib aber nun.

Abschließend gab Khabib an, er wisse, dass er immer noch an der Spitze der UFC stehe und viel Geld verdienen könne, wenn er weiter kämpfen würde. Was das Geld betrifft, so sagte "The Eagle", dass er es fortan auf andere Weise verdienen werde.

UFC: Karrierestatistiken von Khabib Nurmagomedov