UFC Fight Night: Curtis Blaydes vs. Derrick Lewis heute live im TV oder Livestream

Im Hauptkampf der heute Nacht stattfindenden UFC Fight Night begegnen sich die Schwergewichte Curtis Blaydes und Derrick Lewis. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das UFC-Event heute live im TV oder Livestream sehen könnt.

Hol Dir jetzt den Gratismonat von DAZN und verpasse damit kein Event der UFC!

UFC Fight Night - Blaydes gegen Lewis: Wann und wo?

Die UFC Fight Night geht in der heutigen Nacht von Samstag auf Sonntag über die Bühne. Die Kämpfe der Maincard starten am Sonntag (29. November) um 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das Event findet im UFC Apex in Las Vegas, Nevada statt. Zuschauer dürfen wegen der Corona-Pandemie weiterhin nicht in die Arena.

UFC Fight Night - Blaydes gegen Lewis: Heute live im TV und Livestream

DAZN besitzt in Deutschland die Übertragungsrechte für die UFC und überträgt somit die Maincard live und in voller Länge. Der Streamingdienst bietet zudem die Hauptkämpfe sowohl mit deutschen als auch mit den amerikanischen Original-Kommentatoren an.

© imago images / Imaginechina

Die Plattform hat im MMA-Bereich neben der UFC auch BellatorMMA im Angebot. Aber auch andere Sportarten sind auf DAZN vertreten. Fußballfans können mit dem "Netflix des Sports" unter anderem die Spiele der Champions League, Europa League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Primera Division oder Nations League verfolgen.

Ebenfalls sind Live-Übertragungen folgender Sportarten bei DAZN auffindbar: Tennis, Handball, Darts, American Football, Eishockey, Rugby, Radsport, Boxen, Wintersport, Wrestling und viele mehr.

Auf all diese Sportarten kann mit einem DAZN-Abonnement zugegriffen werden. Dieses kostet im Monat 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro. Zuvor besteht noch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

UFC Fight Night - Blaydes gegen Lewis: Die komplette Fightcard im Überblick

Gewichtsklasse Kämpfer Kämpfer Schwergewicht Curtis Blaydes Derrick Lewis Hauptkampf Halbschwergewicht Anthony Smith Devin Clark Co-Hauptkampf Schwergewicht Josh Parisian Parker Porter Weltergewicht Miguel Baeza Takashi Sato Federgewicht Spike Carlyle Bill Algeo Prelims Bantamgewicht der Frauen Ashlee Evans-Smith Norma Dumont Viana Bantamgewicht Martin Day Anderson dos Santos Fliegengewicht der Frauen Gina Mazany Rachael Ostovich Federgewicht Jonathan Pearce Kai Kamaka III Fliegengewicht Su Mudaerji Malcolm Gordon Catchweight (140 Pfund) Luke Sanders Nathan Maness

Curtis Blaydes gegen Derrick Lewis im Head-to-Head Vergleich

Curtis Blaydes, der in seiner UFC-Karriere nur gegen Schwergewichts-Titelanwärter Francis Ngannou verloren (zweimal) hat, hofft im Hauptkampf gegen Derrick Lewis auf seinen fünften Sieg in Folge.

Sein Kontrahent Lewis kämpfte hingegen bereits in einem UFC-Titelkampf. Gegen Daniel Cormier verlor der 35-Jährige jedoch via Aufgabe in Runde zwei.