UFC-Boss Dana White kündigt Kampf zwischen Israel Adesanya und Jan Blachowicz an

UFC-Boss Dana White hat einen Kampf zwischen Mittelgewichts-Champion Israel Adesanya (20-0 MMA, 9-0 UFC) und Jan Blachowicz (26-8, 9-5), Halbschwergewichts-Champion, angekündigt. Dies begründete White unter anderem damit, dass der Australier Robert Whittaker kein Interesse an einem Rückkampf gegen Adesanya zeigt.

"Als der letzte Kampf auf Fight Island vorbei war, dachte ich: 'Ich muss mich mit dem Jungen (Adesanya, Anm. d. Red.) zusammensetzen und ihn davon überzeugen, warum er nochmal gegen Whittaker kämpfen muss", erklärte White. "Whittaker hat dann gesagt, dass er den Kampf nicht will. Das ist das Verrückteste, was ich je gesehen habe."

"Ich dachte, er verdient die Chance, aber jetzt gibt es keine Diskussion mehr mit Israel darüber, wie es weitergeht." Der Neuseeländer Adesanya hatte sich durch einen spektakulären Knockout-Sieg gegen den Whittaker bei UFC 243 im Oktober 2019 zum unangefochtenen UFC-Champion im Mittelgewicht gekrönt. Erst 18 Monate zuvor hatte Adesanya in der UFC debütiert.

Adesanya verteidigte Ende September bei UFC 253 seinen Titel souverän gegen Paulo Costa, im Co-Main-Event krönte sich sein kommender Gegner Blachowicz nach K.o. gegen Dominick Reyes zum neuen Halbschwergewichts-Champion und folgt damit auf Jon Jones, der ins Schwergewicht wechselte.

Für den Kampf gegen den Polen wechselt Adesanya in die Gewichtsklasse bis 205 Pfund. Einen Termin und Austragungsort für den Fight gibt es noch nicht. Nachdem UFC 255, unter anderem mit dem Sieg von Uriah Hall gegen Anderson Silva, noch im Flash Forum auf Yas Island in Abu Dhabi stattfand, wird fortan wieder im UFC Apex in Las Vegas gekämpft.