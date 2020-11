UFC 255: Figueiredo vs. Perez heute live im TV und Livestream

Die beiden Fliegengewichte Deiveson Figueiredo und Alex Perez sind nicht die einzigen MMA-Fighter, die heute Nacht bei UFC 255 um einen Titel in ihrer Gewichtsklasse kämpfen. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr UFC 255 heute live im TV und Livestream sehen könnt.

UFC 255: Datum, Kampfbeginn, Austragungsort und Zuschauer

Die Hauptkämpfe bei UFC 255 starten um etwa 4 Uhr deutscher Zeit in UFC-Apex-Arena in Las Vegas (USA). Nach dem erfolgreichen Ausflug auf die Fight Island in Abu Dhabi ist die UFC wieder für mindestens bis zum Jahresende in die Kasinostadt eingekehrt. Bei den Events sind auf absehbare Zeit keine Zuschauer erlaubt.

UFC 255 heute live im TV und Livestream sehen

UFC 255 läuft heute nicht im Free-TV.

DAZN zeigt alle Hauptkämpfe von UFC 255 heute live ab 4 Uhr im Livestream mit Kommentator Sebastian Hackl und Experte Andreas Kraniotakes. Neben dem eingespielten Duo habt Ihr auch die Option, Euch den US-amerikanischen Originalton anzuhören zu der Übertragung.

Alternativ könnt Ihr UFC 255 auch mit dem UFC Fight Pass verfolgen.

UFC 255: Die Fightcard

Neben Figeuiredo muss auch Valentina Shevchenko ihren Championship-Gürtel heute verteidigen - herausgefordert wird sie von Jennifer Maia.

Mike Perry hat die Gewichtsgrenze der Weltergewichts-Klasse (77 kg) um knapp zweieinhalb Kilogramm überschritten beim offiziellen Einwiegen, weswegen der Kampf als "Catchweight" ausgetragen wird. Perry darf gegen Tim Means antreten, muss aber 30 Prozent seines Gehalts an seinen Gegner Tim Means abgeben. Catchweight-Kämpfe sind nicht möglich, wenn es um Titel geht.