UFC Fight Night: Orteta vs. "Korean Zombie" heute live im TV und Livestream

Der Kampf sollte eigentlich schon vor fast einem Jahr steigen, heute ist es endlich soweit: Brian Ortega und Chan "The Korean Zombie" Sung Jung treffen im Oktagon aufeinander. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr die UFC Fight Night heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Brian Ortega vs. Chan Sung Jung: Uhrzeit, Ort und Gewichtsklasse

Die heutige Fight Night findet in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Da jedoch keine Zuschauer zugelassen sind, werden sich die Kämpfe an der US-amerikanischen Primetime orientieren. Die Hauptkämpfe beginnen um 1 Uhr deutscher Zeit von der Nacht vom heutigen Samstag (17. Oktober) auf Sonntag.

Brian Ortega und Chan Sung Jung kämpfen in der Federgewichtsklasse, in der Kämpfer mit einem Körpergewicht zwischen 61 und 66 Kilogramm zugelassen sind.

UFC Fight Night: Ortega vs. Jung heute live im TV und Livestream

UFC-Events laufen live auf DAZN, so auch die UFC Fight Night heute Nacht um 1 Uhr mit Kommentator Sebastian Hackl. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, die Kämpfe auch mit dem US-amerikanischen Originalkommentar zu schauen.

Die UFC bietet auch Fight Passes zu verschiedenen Längen und Preisen an.

UFC Fight Night: Die Fightcard

Der Kampf zwischen Ortega und Jung sollte ursprünglich schon im Dezember 2019 stattfinden, Ortega musste jedoch aufgrund einer Knieverletzung absagen und wurde den früheren UFC-Leichtgewichtchampion Frankie Edgar ersetzt. Edgar wurde von Jung schon nach 3:18 Minuten in der ersten Runde durch ein TKO besiegt.