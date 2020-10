UFC-Legende Anderson Silva bestreitet heute seinen letzten Kampf seiner Karriere. Wo Ihr seinen letzten Kampf gegen Uriah Hall im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

UFC: Anderson Silva vs. Uriah Hall - Uhrzeit, Ort

Nach vielen Wochen auf Fight Island in Abu Dhabi ist die UFC zurück in den USA. Im UFC Apex werden künftig wieder die Events stattfinden. Laut verschiedenen Medienberichten will die UFC erst Ende Januar wieder in die Vereinigten Arabischen Emiraten zurückkehren.

Los geht es mit den Kämpfen der Main Card in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0 Uhr.

UFC: Anderson Silva gegen Uriah Hall heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte an den Events der UFC gesichert. Um 0 Uhr startet die Übertragung mit den Kämpfen der Main Card mit folgendem Personal:

Kommentator: Mark Bergmann

Die UFC bietet auch einen Fight Pass an. Dort könnt Ihr auch die Kämpfe der Prelims sehen.

UFC: Anderson Silva tritt nach der Fight Night ab

"Ja, es wird sein letzter Kampf sein", sagte UFC-Präsident Dana White bei der Verkündung der Ansetzung. Anderson Silva hat zwar noch zwei Kämpfe auf seinem Vertrag, "aber wir waren uns einig, dass dieser Kampf gegen Uriah Hall sein Kampf um den Ruhestand sein wird", erklärte White.

Die große Legende Silva ist mittlerweile 45 Jahre alt, steht aber in den letzten fünf Kämpfen bei einer Bilanz von 1-4. Seitdem er mit seinem arroganten Verhalten seinen Mittelgewichts-Titel gegen Chris Weidman 2013 verloren hatte, konnte der Brasilianer nur noch gegen Derek Brunson gewinnen.

In folge des Weidman-Kampfes machte er durch positive Dopingtests und Niederlagen fast nur noch Negativ-Schlagzeilen. Im vergangenen Jahr kehrte er mit einer Niederlage gegen den heutigen Mittelgewichts-Champion Israel Adesanya von einer Dopingsperre in den Käfig zurück. Darauf folgte eine Niederlage gegen Jared Cannonier, bei der er sich das Bein brach.

"Das ist ein wichtiger Kampf für beide", betonte White: "Uriah will um den Gürtel kämpfen, und ein Sieg gegen Anderson in seinem letzten Kampf wäre unglaublich. Silvas Erbe ist gigantisch. Er hatte eine großartige Karriere und wird als einer der besten aller Zeiten in Erinnerung bleiben."

UFC: Die Fight Card im Überblick

Neben dem Kampf von Anderson Silva gibt es noch folgende Duelle: