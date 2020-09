UFC Fight Night in Las Vegas: Heute tritt der Deutsche Ottman Azaitar gegen Khama Worthy an. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

UFC Fight Night: Termin, Ort, Datum

Gekämpft wird, wie üblich, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Los geht's diesmal um 2 Uhr deutscher Zeit am Sonntag, den 13. September.

Austragungsort der Kämpfe ist der UFC Apex in Las Vegas. Hier finden seit Ausbruch der Coronapandemie die meisten UFC-Events statt.

Ottman Azaitar gegen Khama Worthy heute live: UFC Fight Night im TV und Livestream sehen

Livebilder des Events gibt es bei DAZN. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte an allen UFC- und Bellator-Events gesichert.

Wie Ihr es von DAZN gewohnt seid, habt Ihr die Wahl zwischen dem Kommentar von Mark Bergmann und dem US-Original-Kommentar.

Ottman Azaitar: Nach dem Debüt gleich ins Co-Main-Event

Nach seinem beeindruckenden Knockout in der ersten Runde gegen Teemu Packalen will Ottman Azaitar den nächsten Schritt in der UFC machen. Gleich in seinem zweiten Kampf in der UFC bestreitet der Deutsch-Marokkaner das heutige Co-Main-Event. Nun erwartet den 30-Jährigen der erste echte Härtetest.

Sein Gegner wird heute Khama Worthy sein, der seit 2019 zur UFC gehört. In seinem ersten UFC-Kampf sorgte er mit seinem K.o. über Devonte Smith einen Achtungserfolg. Bei seinem zweiten Kampf galt er ebenfalls als Außenseiter. Mit einem Submission-Sieg über Luis Pena ließ er seine Kritiker endgültig verstummen.

UFC Fight Night: Die Kampf-Card

Das heutige Main Event werden Michelle Waterson und Angela Hill bestreiten. Waterson liegt momentan auf Rang 8 der UFC-Rangliste, Hill ist auf Platz 13 zu finden. Nach zwei Niederlagen in Folge muss Waterson heute gewinnen, um noch eine Chance auf einen großen Kampf zu haben. In ihrer Karriere verlor sie unter anderem gegen die Weltmeisterinnen Rose Namajunas und Joanna Jedrzejczyk.