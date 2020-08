UFC Fight Night: Pedro Munhoz vs. Frankie Edgar heute live im TV und Livestream

Frankie Edgar steht vor seinem ersten Kampf in der Bantam-Division der UFC und trifft in Pedro "The Young Punisher" Munhoz direkt auf die Nummer 5 der Division. Wie Ihr die Kämpfe der UFC heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ihr wollt die spektakulären MMA-Kämpfer der UFC live erleben? Dann sichert Euch noch heute den kostenlosen Probemonat bei DAZN und seht heute Nacht die Fight Night mit Munhoz vs. Edgar live und in voller Länge!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

UFC Fight Night, Munhoz vs. Edgar: Termin, Uhrzeit und Kampfstätte

Der anstehende Kampf zwischen Pedro Munhoz und Frankie Edgar wurde bereits mehrfach verlegt, unter anderem weil Munhoz vor dem zuletzt angesetzten Termin, dem 6. Juli, positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Nun soll das Duell am heutigen Samstag (22. August) steigen.

Die Hauptkämpfe der UFC Fight Night beginnen heute um 2.30 Uhr deutscher Zeit in der UFC-APEX-Einrichtung in der US-amerikanischen Kasinostadt Las Vegas.

© imago images / ZUMA Press

UFC Fight Night: Munhoz vs. Edgar heute live im TV und Livestream

Die UFC läuft aktuell nicht im deutschsprachigen Free-TV.

DAZN zeigt die Hauptkämpfe der UFC Fight Night heute ab 2.30 Uhr. Dort habt ihr bei der Begleitung durch den Abend die Wahl zwischen Kommentator Sebastian Hackl oder dem Originalkommentar aus den USA.

DAZN ist der ideale Streamingsender für Fans spektakulärer Kämpfe. Neben der UFC zeigt das "Netflix des Sports" auch regelmäßig Boxkämpfe der Kragenweite Anthony Joshua vs. Andy Ruiz oder eines der absoluten Sport-Highlights des Jahres, Deontay Wilder vs. Tyson Fury. Außerdem läuft die WWE auf DAZN jede Woche in den Nächten von Montag auf Dienstag (RAW) und Freitag auf Samstag (Smackdown).

Der Streamingdienst erwartet euch mit einem breiten Angebot: Es gibt den besten Fußball Europas, NFL, NBA, MLB, NHL und MLS sowie Darts, Snooker, Radsport, Motorsport, Tennis, E-Sports und noch vieles mehr.

Ein Monatsabo bei DAZN kostet 11,99 Euro nach dem kostenlosen Probemonat, das Jahresabonnement kostet 119,99 Euro.

UFC Fight Night, Fightcard: Hauptkämpfe und Prelims

Insgesamt 22 Kämpferinnen und Kämpfer werden heute Nacht in der UFC Fight Night gegeneinander antreten. Erst vor zwei Tagen wurde bekanntgegeben, dass Trevin Jones für den Newcomer Mark Streigl einspringen wird, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war.