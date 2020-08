UFC Fight Night: Routinier Derek Brunson besiegt Edmen Shahbazyan überraschend durch Technischen K.o.

Routinier Derek Brunson (21-7) hat sich in der UFC Fight Night durch Technischen K.o. gegen Edmen Shahbazyan durchgesetzt. Im Mittelgewichts-Kampf siegte der US-Amerikaner in der dritten Runde gegen seinen 14 Jahre jüngeren Rivalen mit armenischen Wurzeln. Brunson ging als Außenseiter in den Kampf gegen den bisher unbesiegten Shahbazyan.

"So viele Leute haben gegen mich gesetzt und negative Dinge über mich gesagt", sagte Brunson, den die Buchmacher als größten Underdog in einem UFC Main Event seit 2016 sahen, als Michael Bisping Luke Rochhold in UFC 199 besiegte.

Nachdem die Fights zuletzt allesamt auf Yas Island in Abu Dhabi stattfanden, kehrte die UFC wieder zurück in die USA. Schauplatz war das UFC Apex in Las Vegas.

Nach ausgeglichener erster Runde, in der beide Kämpfer Treffer setzen konnten, gewann Brunson im Anschluss die Oberhand. Er kämpfte mit hoher Intensität und brachte seinen Kontrahenten am Boden in Bedrängnis. Nach einem harten Ellbogentreffer, durch den Shahbazyan blutete, stand der Fight bereits zum Ende von Runde zwei vor dem Abbruch. Eine Runde später war nach 26 Sekunden Schluss.

"Ich werde jetzt erstmal nach Hause fahren, chillen und die Zeit mit meiner Familie genießen. Dann werde ich mich mit meinen Coaches zusammensetzen und versuchen, nächste Woche jemanden zu finden", sagte Brunson anschließend bezüglich seiner weiteren Pläne im Oktagon. Seit seinem Wechsel zu Coach Henri Hooft steht der 36-Jährige bei 3-0. Brunson gilt als Gatekeeper, um in die Top 10 in seiner Gewichtsklasse aufzusteigen.

Golden Boy Shahbazyan, der seit 2018 in der UFC kämpft und ehemaliger Trainingspartner von UFC-Legende Ronda Rousey ist, gewann zuvor alle seine elf Kämpfe, neun davon durch K.o.

