UFC Fight Night: Derek Brunson vs. Edmen Shahbazyan heute live im TV und Livestream

In der Nacht auf Sonntag treffen Derek Brunson und Edmen Shahbazyan als Headliner der UFC Fight Night aufeinander. Wo Ihr den Kampf im TV oder Livestream verfolgen könnt, verrät euch dieser Artikel.

Sichere Dir jetzt den kostenfreien DAZN-Probemonat und verfolge Brunson vs. Shahbazyan live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

UFC Fight Night: Zeit, Datum, Ort

Das Event findet in der Nacht auf Sonntag, den 2.8.2020, statt. Die Kämpfe der Main Card - also auch der Fight zwischen Brunson und Shahbazyan - sollen um 3 Uhr deutscher Zeit starten.

Nach vier Events auf Fight Island in Abu Dhabi kehrt die UFC in die USA zurück. Das Event steigt im UFC Apex in Las Vegas.

UFC Fight Night: Die Fight Card des Events

Der Kampf zwischen Brunson und Shahbazyan ist einer von fünf Fights auf der Main Card.

Kämpfer 1 Gewichtsklasse Kämpfer 2 Derek Brunson Mittelgewicht Edmen Shahbazyan Joanne Calderwood Frauen Fliegengewicht Jennifer Maia Vicente Luque Weltergewicht Randy Brown Lando Vannata Leichtgewicht Bobby Green Kevin Holland Mittelgewicht Trevin Giles

UFC Fight Night: Derek Brunson vs. Edmen Shahbazyan live im TV und Livestream

Der Kampf zwischen Brunson und Shahbazyan wird live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst überträgt das gesamte UFC-Event live. Ihr habt zudem die Wahl zwischen dem US-amerikanischen Originalkommentator und dem deutschen Kommentar von Andreas Kraniotakes.

Neben der UFC zeigt DAZN zahlreiche weitere Top-Sport-Events, zum Beispiel die Champions League, LaLiga, die Serie A, die NFL, die NBA, Boxen und die WWE.

DAZN kostet 119,99 Euro im Jahr oder 11,99 Euro im Monat. Neukunden können allerdings zunächst einen kostenlosen Probemonat abschließen.

© imago images / ZUMA Press

UFC Fight Night: Derek Brunson und Edmen Shahbazyan im Vergleich

Brunson ist der klar erfahrenere der beiden Kämpfer. Der 36-Jährige ist bereits seit 2012 in der UFC aktiv. Von 27 Kämpfen gewann der US-Amerikaner 20. Shahbazyan ist derweil erst 22, in der UFC allerdings noch ungeschlagen. Der junge Shootingstar gewann bislang alle seiner elf Fights.

Brunson vs. Shahbazyan: Die Statistiken im Überblick: