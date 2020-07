UFC 251: Usman - Masvidal heute live im TV und Livestream

Nach langer Wartezeit ist es endlich soweit: UFC 251 mit dem Hauptkampf zwischen Kamaru Usman und Jorge Masvidal steht an. Wo Ihr das Event heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

UFC 251: Veranstaltungsort und Startzeit

Ursprünglich sollte UFC 251 am 6. Juni im australischen Perth stattfinden. Aufgrund der Coronakrise musste das Event jedoch verlegt werden.

Neuer Austragungsort der Kampfgala ist das Flash Forum auf Yas Island im arabischen Emirat Abu Dhabi. Insgesamt sollen vier UFC-Events auf der "Fight Island" genannten Insel stattfinden.

UFC 251 findet wegen der aktuellen Restriktionen ohne Zuschauer statt, wodurch sich die Veranstalter nicht an die Ortszeit anpassen müssen und das Event zur besten Sendezeit in den USA organisieren können. Für deutsche Fans bedeutet das: Startzeit von UFC 251 ist voraussichtlich 4 Uhr in der heutigen Nacht von Samstag, den 11. Juli, auf Sonntag, den 12. Juli.

Usman vs. Masvidal - UFC 251 heute live im TV und Livestream

Das MMA-Spektakel ist exklusiv auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt das Event ab 4 Uhr nachts in zwei Tonspuren.

Ihr habt die Wahl zwischen dem deutschen Kommentar von Sebastian Hackl, der von den Experten Andreas Kraniotakes und Elias Stefanescu unterstützt wird, und dem US-amerikanischen Originalkommentar.

Eine Übertragung im TV findet nicht statt.

Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal - Direktvergleich

Kamaru Usman ist seit dem 2. März 2019 UFC-Champion im Weltergewicht. Der Kampf gegen Jorge Masvidal wird seine zweite Titelverteidigung.

Kamaru Usman Name Jorge Masvidal 1,83m Größe 1,80 m 77 kg Gewicht 77 kg nigerianisch/US-amerikanisch Nationalität US-amerikanisch 17 Kämpfe 48 16 Siege 35 7 davon durch KO 16 1 davon durch Aufgabe 2 1 Niederlagen 13

UFC 251: Alle Kämpfe der Hauptcard

Neben dem Hauptkampf steht unter anderem auch der Titel im Federgewicht auf dem Spiel. Alexander Volkanovski verteidigt seine Meisterschaft gegen Herausforderer und Ex-Champion Max Holloway.