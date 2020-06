UFC 250 - Nunes vs. Spencer: Head to Head, Fight-Card, Wettquoten

UFC 250 steht vor der Tür. Dort treten Amanda Nunes und Felicia Spencer im Hauptkampf um den Federgewichtsgürtel gegeneinander an. Hier erfahrt Ihr alle wichtigen Infos rund um das Event.

UFC 250 Austragungsort, Datum

UFC 250 findet vom Samstag, den 6. Juni, auf Sonntag, den 7. Juni, statt. Im Hauptkampf des Events verteidigt Amanda Nunes ihren Federgewichtstitel gegen Herausforderin Felicia Spencer. Die Übertragung der Maincard beginnt am Sonntag um 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Ausgetragen werden die Kämpfe im UFC APEX in Las Vegas, Nevada. Aufgrund der weltweiten Corona-Krise konnte nicht im ursprünglichen geplanten Austragungsort Ginasio do Ibirapuera in Sao Paulo gekämpft werden. Das Event wurde dann in die USA verlegt werden und vom 9. Mai auf den 6. Juni verschoben.

UFC 250 Head-to-Head

Amanda Nunes Statistik Felicia Spencer 19-4-0 Statistik (W-D-L) 8-1-0 Titelverteidiger Titel Herausforderin Brasilien Nationalität Kanada 32 Alter 29 61.0 kg Gewicht 65.8 kg 170cm Größe 168cm 175cm Reichweite 173cm

UFC 250 Nunes gegen Spencer: TV-Übertragung, Livestream

Auch während der Corona-Krise übernimmt in Deutschland der Streamingdienst DAZN die Übertragung der Hauptkämpfe. Diese werden sowohl mit deutschen als auch mit den amerikanischen Originalkommentatoren angeboten.

UFC 250 Nunes gegen Spencer: Die Fightcard im Überblick

Im Hauptkampf der UFC 250 kämpfen Amanda Nunes und Felicia Spencer im Federgwicht der Frauen.

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Besonderheiten Federgewicht der Frauen Amanda Nunes (c) vs. Felicia Spencer Hauptkampf / Titelkampf Bantamgewicht Raphael Assunção vs. Cody Garbrandt Co-Hauptkampf Bantamgewicht Aljamain Sterling vs. Cory Sandhagen Weltergewicht Neil Magny vs. Anthony Rocco Martin Bantamgewicht Eddie Wineland vs. Sean O'Malley Preliminary Card Federgewicht Alex Caceres vs. Chase Hooper Mittelgewicht Ian Heinisch vs. Gerald Meerschaert Bantamgewicht Cody Stamann vs. Brian Kelleher Mittelgewicht Charles Byrd vs. Maki Pitolo Early Preliminary Card Fliegengewicht Alex Perez vs. Jussier Formiga Halbschwergewicht Alonzo Menifield vs. Devin Clark

UFC 250: Die Wettquoten

