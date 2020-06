UFC 250: Amanda Nunes verteidigt Titel und schreibt Geschichte

Amanda Nunes ist weiterhin nicht stoppen. Bei UFC 250 in Las Vegas, das ohne Zuschauer im UFC-Apex ausgetragen wurde, siegte die Brasilianerin gegen Felicia Spencer und verteidigte somit zum ersten Mal in der UFC-Geschichte einen Titel in zwei Divisionen.

Über den ganzen Kampf hinweg dominierte sie die Kanadierin Spencer. Am Ende feierte Nunes einen Sieg durch einstimmige Entscheidung (50-44, 50-44, 50-45).

Spencer hatte vor allem in der letzten Runde mit einem großen Cut zu kämpfen. Schiedsrichter Herb Dean musste kurzzeitig unterbrechen und die Blutungen stoppen lassen. Ein Abbruch kam für Spencer aber nicht in Frage. Insgesamt kassierte Spencer 124 signifikante Treffer, sie selber landete nur 42.

"Ich bin nicht überrascht. Sie ist eine harte Kämpferin und ich weiß, wozu sie fähig ist", erklärte Nunes nach dem Kampf im Interview. "Mir war klar, dass ich über die volle Distanz gehen muss und die fünf Runden dominieren muss. Ich musste so scharf wie ein Kaktus sein."

Durch den Sieg gegen Spencer verteidigte Nunes ihren Titel im Federgewicht. Zuvor verteidigte sie ihn auch im Bantamgewicht. Noch nie zuvor war so etwas in der UFC-Geschichte gelungen. "Ich bin die Größte", so Nunes.

Des Weiteren feierte Nunes (20-4) ihren elften Sieg in Folge. Damit hat sie die meisten Siege in der UFC-Frauen-Geschichte (13).

Die Ergebnisse der Fightcard