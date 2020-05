Ihr wollt die nächsten Kämpfe im Oktagon nicht verpassen? Wir verraten euch hier, wann das nächste UFC-Event stattfindet und wie Ihr dieses live verfolgen könnt.

UFC: Wann findet das nächste Event statt?

Das nächste UFC-Event ist die UFC-Fight-Night und findet am Samstag den 30. Mai statt. Der erste Kampf startet gegen 23 Uhr deutscher Zeit.

Der große Teil der Fight-Card wird somit erst am frühen Sonntagmorgen zu sehen sein. Der Hauptkampf zwischen Tyronn Woodley und Gilbert Burns wird vermutlich gegen 3 Uhr deutscher Zeit beginnen.

Zudem wurde der Termin für UFC 250 bestätigt. Dabei treten am in der Nacht von Samstag, den 6. Juni, auf Sonntag, den 7. Juni, Amanda Nunes und Felicia Spencer gegeneinander an.

UFC: Wie sieht die Fight-Card aus?

Die UFC-Fight-Night hat einige spannende Duelle im Programm: Jamahal Hill trifft auf Klidson Abreu im Halbschwergewicht, Roosevelt Roberts kämpft gegen Brok Weaver im Leichtgewicht an und der Hauptkmapf wird ausgetragen zwischen Tyronn Woodley und Gilbert Burns im Weltergewicht. Hier seht Ihr alle Kämpfe der UFC-Fight-Night in der Übersicht:

Kämpfer 1 Gewichtsklasse Kämpfer 2 Besonderhieten Tyron Woodley Weltergewicht Gilbert Burns Hauptkampf Mackenzie Dern Frauen Strohgewicht Brok Weaver Roosevelt Roberts Leichtgewicht Brok Weaver Kevin Holland Weltergewicht Daniel Rodriguez Blagoy Ivanov Schwergewicht Augusto Sakai Chris Gutierrez Federgewicht Vince Morales Louis Smolka Bantamgewicht Casey Kenney Tim Elliot Fliegengewicht Brandon Rovval Jamahal Hill Halbschwergewicht Klidson Abreu Billy Quarantillo Mittelgewicht Spike Carlyle Katlynn Chookagian Frauen Fliegengewicht Antonia Shevshenko

UFC on ESPN - Woodley vs. Burns: Live im TV und Livestream

Wer Woodley gegen Burns sehen will, ist bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst überträgt das Event live, exklusiv und in voller Länge.

DAZN hat jedoch nicht nur die UFC zu bieten. Neben hochklassigen MMA-Veranstaltungen werden unter anderem auch die Montags,- Freitags- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga gezeigt. Weiters sind Wrestling Events der WWE oder legendäre Retro-Fußballspiele im Angebot.

Das Abo für DAZN kostet monatlich 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro. Mit dem kostenlosen Probemonat kann die Dienstleistung zuvor getestet werden.

UFC: Termin für Khabib vs. Gaethje fix?

Der UFC-Leichtgewichts-Champion Khabib Nurmagomedov könnte schon im Juni ins Oktagon zurückkehren. Wie UFC-Präsident Dana White verriet, plane er einen Vereinigungskampf zwischen dem Russen und Interims-Champion Justin Gaethje, der auf einer Privatinsel stattfinden soll.

"Hoffentlich klappt es bis Mitte Juni und wir können einen Kampf an diesem Wochenende ansetzen. Spätestens bis Ende Juni wird es funktionieren", sagte White bei ESPN 1000 Chicago. Die Infrastruktur auf der vorgesehen "Fight Island" befände sich laut White gerade im Aufbau.

Bisher war erwartet worden, dass Nurmagomedov erst im Herbst wieder ins Oktagon steigt, weil er aufgrund von Einreisebeschränkungen momentan nicht in die USA reisen kann. Zudem praktizierte er als strenger Muslim gerade den Fastenmonat Ramadan (24. April bis 23. Mai) und kann nicht auf körperlich höchstem Niveau trainieren. Er erklärte zuletzt, dass er nach dem Ramadan eine ausreichende Zeitspanne für intensives Training benötige.