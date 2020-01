Das absolute Highlight der UFC-Fight-Night in der Nacht von Samstag, 18. Januar, auf Sonntag, 19. Januar 2020, ist das Duell zwischen Donald Cerrone und Conor McGregor. Aber wer ist eigentlich der Cerrone, den Spitznamen "Cowboy" trägt? SPOX hat die Antwort.

Du willst das Comeback Conor McGregors gegen Donald "Cowboy" Cerrone live und in voller Länge verfolgen? Dann sichere Dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat.

UFC: Wer ist Donald Cerrone?

Donald "Cowboy" Cerrone wurde am 29. März 1983 in Denver, Colorado geboren und war zunächst als Profi-Kickboxer aktiv, ehe er zum Mixed Martial Artist wurde. Bei der UFC tritt der 36-Jährige im Weltergewicht und Leichtgewicht an. Bis heute hält er einen Rekord unter den UFC-Kämpfern. Keiner anderer Kämpfer ging bislang öfter als Sieger aus einem Fight hervor (23).

Mittlerweile wartet der Amerikaner jedoch seit zwei Kämpfen auf einen Sieg. Die nächste Gelegenheit auf einen Erfolg gibt es im Duell mit Conor McGregor.

© getty

UFC: Wann findet der Kampf zwischen Conor McGregor und Donald Cerrone statt?

Die UFC 246 findet in der Nacht vom Samstag, 18. Januar, auf Sonntag, 19. Januar 2020, in der T-Mobile Arena in Las Vegas statt, die Platz bietet für 20.000 Zuschauer. Absolutes Highlight des Events ist das Duell zwischen Conor McGregor und Donald Cerrone. Und das obwohl McGregor bereits seit 1163 Tagen auf einen Erfolg wartet und auch Cerrone die beiden vergangenen Kämpfe verlor.

Angesetzt als Hauptkampf der UFC 246, wird das Aufeinandertreffen aller Voraussicht nach nicht vor 5 Uhr deutscher Zeit beginnen.

© getty

Für McGregor ist das Duell gegen Cerrone zudem der Rücktritt vom Rücktritt, denn ursprünglich hatte er nach seinem bislang letzten Kampf, den er am 6. Oktober 2019 gegen Khabib Nurmagomedov verlor, sein Karriereende verkündet. Nun kommt es also zum Comeback des Iren.

UFC 246: Fight-Card

Neben dem Kampf zwischen McGregor und Cerrone finden noch neun weitere Fights in der Nacht von Samstag, 18. Januar, auf Sonntag, 19. Januar 2020, statt. Alle weiteren Kämpfe der UFC 246 im Überblick:

Hauptkampf Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Weltergewicht Conor Mc Gregor Donald Cerrone Vorkämpfe Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Federgewicht Anfre Fili Sodiq Yussuff Frauen-Federgewicht Roxanne Modafferi Maycee Barber Leichtgewicht Nasrat Haqparast Drew Dober Federgewicht Grant Dawson Chas Skelly Schwergewicht Aleksei Oleinik Maurice Greene Leichtgewicht Anthony Pettis Carlos Diego Ferreira Fliegengewicht Tim Elliott Askar Askarov Frauen-Bantamgewicht Holly Holm Raquel Pennington Bantamgewicht Brian Kelleher Ode Osbourne

McGregor vs. Cerrone: Head-to-Head

Die beiden Kontrahenten im Vergleich: In Sachen Erfahrung hat der "Cowboy" klar die Nase vorne, aber McGregor hat bislang in seiner gesamten Karriere nur vier Kämpfe verloren.