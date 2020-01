Im größten UFC-Fight des Jahres stehen sich Conor McGregor und Donald Cerrone gegenüber. Warum Cerrone den Spitznamen "Cowboy" trägt, erfahrt Ihr hier.

UFC: Deshalb wird Donald Cerrone "Cowboy" genannt

Donald Cerrone wuchs mit einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom auf, das nie behandelt wurde, weshalb er bereits in früher Jugend oft in Schlägereien verwickelt war. In Colorado geboren besuchte Cerrone die Air Academy High School, wo er mit Bullenreiten begann, ehe er in seinen späteren Jugendjahren mit dem Kickboxen anfing.

Ab diesem Moment an verfolgte Cerrone eine Karriere in der MMA und zog aus diesem Grund nach Albuquerque, wo er in der Greg Jackson's Submission Fighting Gaidojutsu School lernte und 2006 schließlich sein MMA-Debüt gab.

Trotz seiner MMA-Karriere verlor er nie den Bezug zum Bullenreiten, was er durch das Tragen eines Cowboyhutes und dem Kampfnamen "Cowboy" zum Ausdruck bringt. Darüber hinaus ist er stolzer Eigentümer einer rund 16 Hektar großen Ranch in New Mexiko.

"Ich bin aus Colorado hierher gezogen und habe mich nach einem Platz umgeschaut, wo ich Bikes fahren, Pferde reiten und mit Waffen schießen kann", sagte der Cowboy. "Wenn ich meine Persönlichkeit beschreiben müsste, würde ich sagen, ich bin ein Cowboy. Eine wilde Person. Ein harter Arbeiter, der liebt, was er tut", erklärte Cerrone zudem in einem Feature der UFC.

Conor McGregor vs. "Cowboy" Donald Cerrone: Wann und wo findet der Kampf statt?

Der Kampf ist das Highlight von UFC 246, das in der T-Mobile Arena in Las Vegas stattfindet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 4 Uhr deutscher Zeit beginnen die Hauptkämpfe, mit dem Walk-On von McGregor und Cerrone wird gegen 5.30 Uhr gerechnet.

UFC 246: Alle Kämpfe des Events

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Weltergewicht Conor McGregor Donald Cerrone Frauen-Bantamgewicht Holly Hom Raquel Pennington Schwergewicht Aleksei Oleinik Maurice Greene Frauen-Strohgewicht Claudia Gadelha Alexa Grasso Leichtgewicht Anthony Pettis Carlos Diego Ferreira

