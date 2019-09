UFC: Wer zeigt/überträgt Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier heute live im TV und Livestream?

Heute steht bei UFC 242 der Titelkampf im Leichtgewicht zwischen Khabib Nurmagomedov und Dustin Poirier an. Wie Ihr den Kampf LIVE im TV und Livestream verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Du willst den Showdown zwischen Khabib und Poirier nicht verpassen? Sichere Dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und erlebe UFC 242 live und in voller Länge!

Khabib gegen Poirier: Wann und wo wird gekämpft?

Los geht's mit UFC 242 am heutigen Samstag, dem 7. September, um 18 Uhr deutscher Zeit. Der Hauptkampf sollte gegen 20 Uhr losgehen.

Gekämpft wird in Abu Dhabi, genauer gesagt in The Arena auf Ya Island. Das erklärt auch die für UFC-Verhältnisse ungewöhnliche Zeit, da die Zeitverschiebung anders ist als zu den USA.

UFC 242 LIVE: Wer zeigt/überträgt Khabib - Poirier heute im TV und Livestream?

Gute Neuigkeiten für alle UFC-Fans in Deutschland: DAZN überträgt UFC 242 live und in voller Länge. Der Streamingdienst geht um 18 Uhr auf Sendung und zeigt Euch alle Kämpfe live.

Bei DAZN habt Ihr die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Tonspuren zu wählen: Entweder Ihr verfolgt die Fights im englischen Originalkommentar oder Ihr lauscht den deutschen Kommentatoren Sebastian Hackl und Karsten Hell.

Schon gewusst? Jedem Neukunden bietet DAZN einen kostenfreien Probemonat an.

UFC 242 auf DAZN: Was der Streamingdienst kostet und was Ihr dafür bekommt

Bei DAZN habt Ihr die Wahl, ob Ihr nach dem kostenfreien Probemonat monatlich oder jährlich bezahlt. Entrichtet Ihr das Entgeld jährlich, spart Ihr dabei. Die Tarife im Vergleich:

Jahresabo DAZN : Kostet Euch einmalig 119,99 Euro (entspricht 9,99 Euro/Monat) und ist jährlich kündbar.

: Kostet Euch einmalig 119,99 Euro (entspricht 9,99 Euro/Monat) und ist jährlich kündbar. Monatsabo DAZN: Hier belaufen sich die Kosten auf 11,99 Euro pro Monat. Ihr könnt das Abo am Ende jedes Monats kündigen.

Neben der UFC zeigt DAZN noch viele weitere Sport-Events live. Unter anderem hat sich der Streamingdienst für die laufende Bundesligasaison die Rechte für alle Freitags- und Montagsspiele gesichert und zeigt außerdem fünf Sonntagsspiele (Anpfiff 13.30 Uhr) live.

Vor allem Kampfsport-Fans kommen bei DAZN nicht zu kurz, überträgt der Streamingdienst doch neben der UFC auch die Kämpfe des Konkurrenten Bellator. Bereits morgen geht es dort mit Bellator 226 weiter, im Hauptkampf stehen sich Ryan Bader und Cheick Kongo gegenüber. Ebenfalls bei DAZN zu sehen gibt es diverse Boxkämpfe.

© getty

UFC 242: Die komplette Maincard

Nicht nur der Hauptkampf zwischen Khabib und Poire verspricht viel Action, auch bei den anderen Kämpfen dürfte viel geboten werden. Alle Kämpfe der Maincard in der Übersicht: