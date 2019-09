UFC 242: Khabib gegen Poirier heute live im TV und Livestream

Am heutigen Samstag kommt es bei UFC 242 zum Kampf zwischen Khabib Nurmagomedov und Dustin Poirier. Alles zu diesem Fight und wo Ihr das Spektakel im TV und Livestream verfolgen könnt, gibt es hier bei SPOX.

UFC 242: Datum, Ort, Uhrzeit

Der Kampf zwischen Khabib und Poirier wird am heutigen Samstag in Abu Dhabi ausgetragen. Ort der Veranstaltung ist "The Arena" auf der künstlichen Halbinsel Yas, wo auch das Formel-1-Rennen stattfindet. Nach 2014 ist es das dritte Mal, das ein UFC-Kampf in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen wird.

Start der Rahmenkämpfe ist bereits um 18 Uhr. Gegen 20 Uhr soll der Hauptkampf zwischen Khabib und Poirier beginnen.

© getty

UFC 242 heute im TV und Livestream

DAZN überträgt die komplette Maincard. Bei der Übertragung könnt Ihr sogar zwischen der amerikanischen und deutschen Tonspur wählen. Ab 18 Uhr begleitet Euch auf der deutschen Option folgendes Personal:

Kommentator: Sebastian Hackl

Sebastian Hackl Experte: Karsten Hell

Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov: Die Bilder des UFC-Knallers © getty 1/17 Was für ein Fight in Las Vegas! Nachdem Khabib Nurmagomedov Conor McGregor im Oktagon abfertigt, kommt es zu wilden Prügelszenen. SPOX zeigt die besten Bilder des Abends. © getty 2/17 Das Medieninteresse am Comeback von Conor McGregor im Oktagon ist erwartungsgemäß riesig. Trotz der zahlreichen Kameras wirkt der Ire vor dem Kampf extrem fokussiert. © getty 3/17 Auch sein Gegenüber, Titelverteidiger Khabib Nurmagomedov, wirkt vor dem Main-Fight des UFC 229 in Las Vegas fest entschlossen. © getty 4/17 Um kurz vor 7 Uhr morgens deutscher Zeit ist es endlich soweit: Es geht los! © getty 5/17 Allerdings erwischt Conor McGregor keinen besonders guten Start. Khabib Nurmagomedov hält den Iren über weite Teile der ersten Runde am Boden - die ersten Buhrufe werden laut. © getty 6/17 Dennoch kann McGregor nach der ersten Runde noch lächeln. Das sollte sich im weiteren Verlauf des Kampfes jedoch schnell ändern. © getty 7/17 Denn auch im Anschluss bleibt Khabib der dominantere Kämpfer. Der Russe bringt McGregor immer wieder in schwierige Situationen und landet den ein oder anderen Volltreffer. © getty 8/17 McGregor kann dagegen nur wenige Akzente setzen. In Runde vier ist es dann soweit ... © getty 9/17 Khabib bringt den Herausforderer am Gitter in Bedrängnis und bekommt McGregor in einen Würgegriff, aus dem sich der Ire nicht mehr befreien kann. Der Kampf ist vorbei. © getty 10/17 Während Khabib auch im 27. Kampf seiner Karriere ungeschlagen bleibt, muss The Notorius im 25. Kampf seine vierte Niederlage hinnehmen. © https://twitter.com/BleacherReport 11/17 Doch auch nach dem offiziellen Ende ist noch lange nicht Schluss. In Khabib steckt nach den zahlreichen Provokationen von McGregor und dessen Camp noch eine Menge Wut. © https://twitter.com/BleacherReport 12/17 Und diese Wut muss raus! Khabib springt nach dem Kampf aus dem Oktagon, um das Camp von McGregor anzugreifen. © https://twitter.com/BleacherReport 13/17 Außerhalb des Oktagons starten wilde Prügelszenen, es ist schwierig, den Überblick zu behalten. © https://twitter.com/BleacherReport 14/17 Währenddessen greifen mehrere Mitglieder des Teams von Khabib McGregor im Oktagon an. © https://twitter.com/BleacherReport 15/17 UFC-Präsident Dana White weigert sich aus Angst vor den Reaktionen der Fans nach dem Chaos, Khabib seinen Gürtel zu überreichen. Auch McGregor muss er beruhigen. © getty 16/17 Der Ire wird schließlich von der Security aus dem Inneren der Arena eskortiert. White hat bereits heftige Konsequenzen angekündigt - von Geldstrafen bis Sperren ist offenbar alles möglich. © getty 17/17 Auch Khabib muss von der Polizei aus der Arena geführt werden. Drei Mitglieder seines Teams werden daraufhin verhaftet. In der Nacht werden sie jedoch wieder freigelassen, da McGregor wohl auf eine Anzeige verzichten will.

UFC 242: Die Maincard im Überblick

Neben Khabib treten viele weitere russische Athleten auf, die zur Trainingsgruppe des Champions gehören.

Eigentlich sollte zur dieser Maincard noch ein Kampf im Bantamgewicht zwischen Khalid Taha und Bruno Gustavo Aparecido Da Silva gehören. Am 21. August wurde dann aber bekannt, dass dieser Fight auf UFC 243 (6. Oktober - Hauptkampf findet zwischen Robert Whittaker und Israel Adesanya im Mittelgewicht statt) verschoben wurde.

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Leichtgewicht Khabib Nurmagomedov (Russland) Dustin Poirier (USA) Leichtgewicht Edson Barboza (Brasilien) Paul Felder (USA) Leichtgewicht Islam Makhachev (Russland) Davi Ramos (Brasilien) Schwergewicht Curtis Blaydes (USA) Shamil Abdurakhimov (Russland) Leichtgewicht Mairbek Taisumov (Russland) Diego Ferreira (Brasilien)

Khabib: Ganz Abu Dhabi steht hinter ihm

Elf Monate ist es her, als sich Khabib Nurmagomedov mit Conor McGregor bei UFC 229 eine wahre Schlacht lieferte. Khabib siegte in Runde 4 nach Submisson. Nach dem Kampf folgte der zweite Teil der Schlacht: Nurmagomedov war nach seinem Erfolg nicht mehr zu halten und sprang deshalb aus dem Oktagon heraus, um sich mit dem Team von McGregor anzulegen.

Dies endete in einer Massenschlägerei zwischen Khabibs und McGregors Lager - beide Akteure waren selbst mittendrin. Aufgrund dieses Vorfalls wurden beide UFC-Stars von der Nevada State Athletic Commission für lange Zeit gesperrt. Khabib bekam eine neunmonatige, McGregor eine sechsmonatige Sperre. Außerdem musste "The Eagle" 500.000 Dollar Strafe zahlen, McGregor lediglich 50.000 Euro. Nach diesem Vorfall kündigte Khabib an, nie mehr in Nevada kämpfen zu wollen.

Einen Rückkampf hat Khabib vorerst ausgeschlossen. Allerdings sagte auch gegenüber ESPN: "Wenn wir uns irgendwo über den Weg laufen sollten, wird es zum Kampf kommen, 100 Prozent. Es spielt keine Rolle, ob danach jemand ins Gefängnis muss oder so. Davor habe ich keine Angst." Seine Seite werde zur Polizei kommen, "aber die anderen ins Krankenhaus".

Nun will Nurmagomedov seine Bilanz auf 28 zu 0 anheben und damit "Geschichte schreiben", wie er vor dem Kampf ankündigte. Dieser Kampf ist für ihn fast, als würde dieser in Russland ausgetragen werden. Denn: In Abu Dhabi und Region sind die meisten Menschen Muslime und daher mit Khabib verbunden. Bereits auf der Pressekonferenz und beim Weight-in merkte man, wie sehr Abu Dhabi hinter Nurmagomedov steht.

© getty

UFC 242: Khabib gegen Poirier im Vergleich

Der Champion gegen den Interim Champion. Da Khabib neun Monate gesperrt war und somit seinen Titel nicht verteidigen konnte, darf sich Poirier "Interim Champion" nennen. Der Sieger des Duells wird "Undisputed Champion".