UFC 242: Khabib Nurmagomedov gegen Dustin Poirier heute im LIVE-TICKER

Bei UFC 242 geht es heute zwischen Khabib Nurmagomedov und Dustin Poirier um den Titel im Leichtgewicht. Hier verfolgt Ihr den Kampf im Liveticker.

Wenn Khabib gegen Poirer in den Octagon steigt, könnt ihr im Livestream mit dabei sein - holt Euch einfach den gratis Probemonat von DAZN!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

UFC 242: Khabib gegen Poirier heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Los geht's um 18 Uhr. Die ungewohnte Startzeit lässt sich dadurch erklären, dass heute in Abu Dhabi und nicht wie üblich in den USA gekämpft wird. Der genaue Austragungsort des heutigen Kampfes ist The Arena auf Yas Island in Abu Dhabi.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zu UFC 242! Hier verpasst ihr keine wichtige Szene vom Hauptkampf des heutigen Tages zwischen Khabib Nurmagomedov und Dustin Poirer.

UFC 242: Khabib gegen Poirier heute im TV und Livestream

UFC 242 läuft wie mittlerweile üblich auf DAZN. Der Streamingdienst bietet einen deutschen Kommentar an, wobei Euch dann Sebastian Hackl und Karten Hell die Geschehnisse erläutern, und den englischen Originalkommentar an.

Holt Ihr Euch den kostenlosen DAZN-Probemonat, könnt Ihr den Kampf kostenlos sehen.

UFC 242: Die komplette Maincard

Klar, Khabib gegen Poirier ist der Hauptkampf, aber auch die anderen Fights können sich sehen lassen: