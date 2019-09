UFC Fight Night: Hermansson vs. Cannonier heute live im TV und Livestream

Bei der 160. UFC Fight Night treffen im Hauptprogramm Jack Hermansson und Jared Cannonier aufeinander. Alle Infos zum Fight in Kopenhagen findet ihr hier.

UFC Fight Night: Wann und wo steigen die Kämpfe?

Am heutigen Samstag wird die UFC Fight Night in der Royal Arena Kopenhagen ausgetragen. Der Hauptkampf dabei findet zwischen Jack Hermansson und Jared Cannonier statt. Dieser ist für 20 Uhr angesetzt.

UFC 160 Fight Night im TV und Livestream

Die Fight Night wird nicht im Free-TV übertragen. Dafür gibt es eine andere Möglichkeit die Kämpfe im Octagon zu verfolgen. Der Streaming-Anbieter DAZN zeigt die komplette Fight Night aus Kopenhagen live. Ab 20 Uhr steht der Livestream mit englischem Originalkommentar auf der Plattform zum Abruf bereit.

Hermansson vs. Cannonier: Statisitik

Jack Hermansson Jared Cannonier 31 Alter 35 Schweden Nationalität USA 1,85 Meter Größe 1,80 Meter 84 Kilogramm Gewicht 84 Kilogramm 24 Kämpfe (gesamt) 16 20 Siege (gesamt) 12 11 Siege durch K.o. 8 4 Niederlagen 4

UFC Fight Night in Kopenhagen: Die Main Card

Nach dem Sieg über Ronaldo Souza im April geht Jack Hermansson als Favorit in den Kampf gegen Jared Cannonier. Entsprechend ist der Schwede bei seinem Heimspiel bei den Buchmachern auch der Favorit.

Neben dem Hauptkampf erwarten die Fans weitere Top-Duelle am Abend. So kämpfen in der Main Card unter anderem Ion Cutelaba gegen Khalil Routree oder auch Michal Oleksiejczuk gegen Ovince Saint Preux.