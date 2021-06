Tischtennis-EM: Timo Boll zieht ins Halbfinale ein

Rekordeuropameister Timo Boll ist bei der Tischtennis-EM in Warschau nur noch zwei Siege von seinem achten Einzelgold entfernt. Der 40-Jährige setzte sich am Samstagabend im Viertelfinale gegen seinen Düsseldorfer Vereinskollegen Anton Källberg mit 4:1 durch und hat damit eine Medaille sicher. Der Schwede hatte in der Runde zuvor Ruwen Filus ausgeschaltet.

Später am Samstagabend hatte noch Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) gegen den Tschechen Lubomir Jancarik die Chance, sich für die Vorschlussrunde am Sonntag zu qualifizieren.

Gold und Silber hat der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) im Frauen-Doppel bereits sicher. Petrissa Solja/Shan Xiaona (Langstadt/Berlin) spielen am Sonntag gegen Mixed-Siegerin Nina Mittelham (Berlin) und ihre neue Partnerin Sabine Winter (Schwabhausen) in Finale um den Titel. Die deutschen Männer verpassten im Doppel die Medaillenränge.

Shan (gegen die Ukrainerin Margaryta Pesotska) und Solja (gegen Elizabeta Samara aus Rumänien) stehen zudem in der Einzelkonkurrenz im Halbfinale am Sonntag. Samara hatte Winter in der Runde der besten Acht bezwungen.