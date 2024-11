Trotz gesundheitlicher Probleme: Zverev bezwingt Angstgegner und steht im Halbfinale

"Am Anfang war er besser, aber dann habe ich meinen Rhythmus von der Grundlinie gefunden", sagte Zverev auf dem Platz: "Und als ich meine Chance hatte, habe ich sie im ersten Satz genutzt."

Im Viertelfinale des Hallenmasters schlug der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Hamburger "Angstgegner" Stefanos Tsitsipas nach 100 Minuten mit 7:5, 6:4. Für Zverev war es erst der sechste Sieg im 16. Spiel gegen den Griechen, der 27-Jährige nutzte seinen ersten Matchball.

Der Weltranglistendritte baute mit dem 64. Sieg in dieser Saison zudem seine persönliche Bestmarke weiter aus. Er trifft nun am Samstag (Sky) im Halbfinale auf Holger Rune (Dänemark) oder den Australier Alex de Minaur. Zwei Siege fehlen Zverev noch zu seinem 23. Einzeltitel auf der ATP-Tour - und seinem Premierenerfolg in Paris. 2020 hatte er dort das Finale gegen Daniil Medwedew verloren.

Beide Spieler lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe - und so sorgte ausgerechnet ein Doppelfehler von Tsitsipas für das einzige Break im ersten Durchgang, den sich Zverev nach 57 Minuten sicherte. In Satz zwei übernahm dann der Hamburger endgültig die Spielkontrolle und holte sich souverän den Sieg.

Erst als vierter Spieler überhaupt hat Zverev in allen neun Masters-Turnieren innerhalb eines Jahres mindestens das Achtelfinale erreicht. Dennoch steht für ihn 2024 bislang "nur" ein Turniersieg (Rom) zu Buche. Mit seinem Erfolg über Tsitsipas erreichte er nun sein 20. Halbfinale bei einem Masters-Event - von den derzeit aktiven Spielern haben das nur die Superstars Novak Djokovic und Rafael Nadal geschafft.

Der Akku von Zverev ist nach mehreren Verletzungen und Krankheiten praktisch leer. Im Anschluss an das Turnier in Frankreichs Hauptstadt will er dennoch bei den ATP Finals in Turin aufschlagen. "Die letzten Wochen habe ich nicht gut gespielt. Ich muss meinen Rhythmus wiederfinden. Ich habe dieses und noch ein großes Turnier vor mir dieses Jahr, und dann kann ich in den Urlaub fahren", sagte Zverev bei Sky: "Es gibt keinen Grund, jetzt nicht hart zu arbeiten."