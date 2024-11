Tennis: Starker Auftritt gegen Holger Rune! Alexander Zverev bei ATP Masters im Endspiel von Paris

Alexander Zverev riss erleichtert die Arme in die Höhe und ließ sich vom frenetischen Pariser Publikum feiern: Deutschlands Tennisstar greift am Sonntag nach seinem 23. Einzeltitel auf der ATP-Tour. Der Hamburger besiegte den Dänen Holger Rune im Halbfinale des Masters in Paris nach einer dominanten Vorstellung mit 6:3, 7:6 (7:4) und bekommt die Möglichkeit, nach seiner bitteren Finalniederlage in Roland Garros und seiner Olympia-Enttäuschung in diesem Jahr mit der französischen Hauptstadt doch noch Frieden zu schließen.

Im Endspiel des Hallenturniers in Paris-Bercy trifft der Weltranglistendritte am Sonntag auf Ugo Humbert aus Frankreich oder den Russen Karen Chatschanow, den Zverev bei seinem Olympiatriumph 2021 im Endspiel von Tokio bezwungen hatte.

"Ich habe es mir selbst ein bisschen schwer gemacht. Ich bin glücklich, in meinem zweiten Finale hier und in meinem zweiten Finale in Paris in diesem Jahr zu sein", sagte Zverev: "Es ist immer aufregend, um solche Titel zu spielen."

Für den zuletzt gesundheitlich angeschlagenen Hamburger ist es der zweite Einzug ins Finale des Pariser Masters, durch den er am Montag Carlos Alcaraz auf Platz zwei der Weltrangliste ablösen wird. 2020 hatte er in drei Sätzen gegen den Russen Daniil Medwedew verloren. Gegen Rune baute Zverev mit dem 65. Sieg in dieser Saison zudem seine persönliche Bestmarke weiter aus.