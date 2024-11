Sieg gegen das beste Doppel der Welt: Kevin Krawietz und Tim Pütz überraschen zum Auftakt der ATP Finals

Die US-Open-Finalisten setzten sich in ihrem Auftaktmatch in Turin mit 6:3, 6:4 gegen die topgesetzten French-Open-Sieger Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Kroatien) durch und legten den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale.

Krawietz und Pütz, die erstmals gemeinsam beim Saisonfinale der Tennisprofis am Start sind, präsentierten sich am Montag von Beginn an bestens abgestimmt und hochkonzentriert. Vor allem Pütz, den zuletzt eine Wadenblessur ausgebremst hatte, spielte sowohl als Aufschläger als auch am Netz auf Topniveau. Nach einem Break zum 3:1 sicherte sich das Duo aus Coburg und Frankfurt wenig später souverän den ersten Satz.

Auch im zweiten Durchgang blieben Krawietz und Pütz das bessere Team. Pavic ließ sich nach einem Fußfehler auf eine lange Diskussion mit dem Schiedsrichter ein, drei Spiele später gelang dem abgeklärten deutschen Duo das Break zum 3:2. In der Folge ließen sich Krawietz und Pütz nicht mehr aufhalten und nutzten nach rund einer Stunde Spielzeit ihren ersten Matchball zum Sieg.

Krawietz war schon dreimal (2019 bis 2021) beim Saisonabschluss dabei, hat aber noch nie die Gruppenphase überstanden. Die weiteren Gruppengegner des deutschen Duos sind Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italien) und die Australian-Open-Champions Rohan Bopanna/Matthew Ebden (Indien/Australien).