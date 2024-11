"Muss in den Kalender aufgenommen werden": Alexander Zverev sieht Chancen in Saudi-Arabien

"Saudi-Arabien muss in den Kalender aufgenommen werden, damit die Saison kürzer wird", sagte der Weltranglistenzweite am Rande der ATP Finals in Turin: "Ich kenne die Politik so ein bisschen dahinter."

Mit dem Geld des umstrittenen Königreichs könnten Lizenzen von weniger bedeutenden Turnieren zurückgekauft werden, sagte Zverev, der dem Spielerrat der ATP angehört. Er rechnet mit vier bis fünf Wochen, die durch ein Event in Saudi-Arabien entzerrt werden könnten.