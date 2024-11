"Es war ein unglaubliches Spiel": Jan-Lennard Struff gewinnt Krimi und führt Deutschland im Davis Cup ins Halbfinale

Dort blieb es eine atemberaubende Partie mit hohem Tempo und zahlreichen Service-Winnern, ehe Shapovalov zur Unzeit die Nerven verlor. Mit zwei Doppelfehlern schenkte er seinem Gegner ein Break und feuerte seinen Schläger auf den Boden. Struff kam selbst noch einmal kurz ins Schwimmen, marschierte aber schließlich zum Sieg und ließ die rund 200 deutschen Fans auf der Tribüne jubeln.

Zuvor war Altmaier in die deutsche Davis-Cup-Mission gestartet - mit einem möglichen Halbfinale gegen die Niederlande am Freitag vor Augen. Die Niederländer hatten am Dienstagabend recht überraschend Spanien aus dem Turnier genommen und an einem emotionalen Abend die einzigartige Karriere von Rafael Nadal beendet. Und der 26 Jahre alte Altmaier fand mit einem schnellen Break gut in die Partie.

Weil Diallo sich in einem extrem engen Satz aber zurückkämpfte, musste der Kempener über die volle Distanz gehen. Den Tiebreak schnappte er sich nach 1:15 Stunden Spielzeit dann souverän. Auch im zweiten Durchgang blieb es auf überschaubarem Niveau ausgeglichen - erneut mit dem besseren Ende für Altmaier, der nach 1:57 Stunden seinen ersten Matchball verwandelte.

"Es war fantastisch, ein Traum wird wahr. Ich bin so dankbar, hier gegen Kanada spielen zu können", sagte Altmaier im Anschluss.