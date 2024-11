"Habe Andy auf dem falschen Fuß erwischt": Novak Djokovic verrät, wie er Murray als Coach gewinnen konnte

Andy Murray ist der neue Coach von Novak Djokovic. Der Schotte wird den Djoker zumindest bis zu den Australian Open betreuen, das gab er am 23. November bekannt. Damit hat sich der Serbe nach Boris Becker und Goran Ivanisevic den nächsten prominenten Namen ins Boot geholt.

Gegenüber Sky Sports hat Djokovic nun erklärt, wie er seinen langjährigen Rivalen ins Boot holen konnte: "Ich habe ungefähr sechs Monate darüber nachgedacht, ob ich einen Coach brauche, und wer das sein könne. Auch über das Profil eines Coaches. Wir haben verschiedene Namen diskutiert." Und weiter: "Ich habe für mich festgestellt, dass der perfekte Coach für mich in der jetzigen Situation jemand wäre, der dieselben Erfahrungen gemacht hat wie ich. Im besten Fall ein mehrmaliger Grand-Slam-Gewinner, eine ehemalige Nummer eins."

Murray, am 15. Mai 1987 geboren und damit genau eine Woche älter als Djokovic, hatte in seiner Karriere neun Grand-Slam-Finals erreicht und drei Majors gewonnen. Nach den Olympischen Spielen 2024 beendete er seine Karriere, in den Jahren zuvor hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Nachdem der Name Murray aufgekommen war, habe Djokovic ihn einfach angerufen: "Ich habe ihn auf dem falschen Fuß erwischt, er hatte damit nicht gerechnet", verriet Djokovic. "Wir waren sehr schnell auf der gleichen Wellenlänge und er hat nach ein paar Tagen zugesagt." Die Zusammenarbeit sei "auch für mich eine Überraschung. Aber für den Tennissport ist sie aufregend."