Kevin Krawietz / Tim Pütz vs. Marcelo Arevalo / Mate Pavic, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Doppel Finale bei den ATP Finals im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, dem 17. November, stehen bei den ATP Finals die Endspiele an. Im Doppel-Finale treffen dabei die Duos Kevin Krawietz/Tim Pütz und Marcelo Arevalo/Mate Pavic aufeinander. Um 16.00 Uhr soll das Spektakel in der Inalpi Arena (Turin, Italien) steigen. Die beiden Deutschen stehen damit zum ersten Mal im Finale.

SPOX verrät Euch, wer sich um die TV- und Livestream-Übertragung kümmert!