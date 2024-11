ATP Finals, Tennis Weltmeisterschaft heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Alexander Zverev im TV und Livestream?

ATP Finals 2024, heute: Gegen wen spielt Alexander Zverev am Sonntag (10. November)?

Zwei Einzelpartien werden pro Tag ausgetragen, und zwar ab 14 bzw. 20.30 Uhr. Zverev darf sich am heutigen Sonntag, dem 10. November, noch ausruhen - er ist am Montag gegen Andrey Rublev gefragt. Diese Matches stehen heute an:

Datum Uhrzeit Name Name Gruppe 10. November 14.00 Uhr* Medvedev Fritz Ilie Nastase 10. November 20.30 Uhr* Sinner De Minaur Ilie Nastase