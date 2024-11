ATP Finals Finale, Tennis: Wo läuft Taylor Fritz vs. Jannik Sinner heute live im Free-TV und Livestream?

Das Endspiel der ATP Finals steht an. Nachdem Taylor Fritz seinen Gegner Alexander Zverev bezwingen konnte, steht der US-Amerikaner im Finale von Turin. Am heutigen Sonntag, dem 17. November, trifft er demnach auf Jannik Sinner. Die Action auf dem Centre-Court in der Inalpi Arena soll um 19 Uhr beginnen.

Doch wo läuft der Final-Kracher im Free-TV und Livestream? SPOX liefert Antworten.